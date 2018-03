31. März ist letzter Arbeitstag

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Kino - das war neun Jahre lang meine Welt. Wie man ein Kino betreibt, davon hatte ich 2009 aber keinerlei Ahnung. Von den Mitgesellschaftern und auch im Verband der Kinobetreiber traute mir das keiner so richtig zu", so Haveltorkino-Betreiberin Christl Schneewind, die sich als studierte Psychotherapeutin und homöopathische Heilpraktikerin in die neue Materie erst einarbeiten musste. Zum 31. März endet dieses Kapitel ihres Berufslebens. Das Kino ist verkauft, ihr wurde gekündigt.

"Als die GmbH als Kinoinhaberin mehrerer Kinos im Juni 2008 pleite ging, fanden die Gesellschafter bis zum Jahresende für Rathenow als einziges Kino keinen neuen Betreiber. Also bot ich der Gesellschafterversammlung am 14. Dezember 2008 an, das Kino weiter zu leiten", berichtet Christl Schneewind. Als neue Kinobetreiberin ab 2. Februar 2009 bekam sie als Startkapital lediglich die damalige GmbH-Einlage. Mit einer neuen Theke modernisierte sie das Kino ab 2009. Vor mehr als fünf Jahren wurde während des Betriebs das gesamte Foyer komplett renoviert. Hierbei musste sich die Betreiberin gegen ihre Mitgesellschafter der neuen Lichtspielhaus GbR durchsetzen. "Aber das Kino lief die ganzen Jahre, seit Beginn, erfolgreich", so Christl Schneewind stolz. "Ich konnte den Gesellschaftern jedes Jahr ihre Gewinnanteile auszahlen."

Jährlich hatte das Haveltorkino im Durchschnitt rund 35.000 Besucher. Das beste Jahr war das der BUGA 2015 mit 66.000 Kinogängern. Im Vorjahr kamen 64.000 Besucher. In den vier Kinosälen mit insgesamt rund 600 Plätzen gibt es täglich Vorführungen. Bereits 1996 beteiligte sich Christl Schneewind an der damaligen Kinogesellschaft - als Anlagemodell. Schon als nach zehn Jahren kein neuer Geschäftsführer gefunden werden konnte, nahm sie den Posten 2006 an. Nach der Pleite 2008 war nichts mehr von der Anlage übrig.

Nun wurde das Haveltorkino verkauft. Seit Oktober liefen Verhandlungen der GbR. Christl Schneewind mit ihrem geringen Anteil hatte kein Mitspracherecht. Die Hauptinhaber, Berliner mit rund 60 Prozent Anteil, entschieden. Neuer Inhaber und Betreiber, ein Perleberger, der bereits "Moviestar"-Kinos in Perleberg, Wittstock, Sangerhausen und Güstrow unterhält, wollte Christl Schneewind zunächst als Kennerin vor Ort und Betreiberin behalten. Stattdessen bekam sie ihre Kündigung zum 31. März.

"An meinem letzten Arbeitstag als Kinobetreiberin möchte ich all diejenigen, die mir über die vielen Jahre die Treue gehalten haben, zu einer öffentlichen Abschiedsgala einladen und mich bei allen bedanken", so Christl Schneewind. "Dazu zeige ich am Karsamstag, 31. März, um 10.00 Uhr bei freiem Eintritt einen spannenden Überraschungsfilm."(siw)