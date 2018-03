Werner Coch sucht Infos, Fotos und Zeitzeugen

Simone Weber

Premnitz Im früheren Berufsleben war Werner Coch als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik bis 1990 im Chemiefaserwerk tätig, später in der Kreis- und Stadtverwaltung in Rathenow. Durch Erforschung der eigenen Familiengeschichte wurde sodann sein Interesse an verschiedenen Themen zur Heimatgeschichte geweckt.

So veröffentlichte er in den vergangenen Jahren zwei Broschüren zur Geschichte des Stöllner Flugplatzes. Zwischen 2015 und 2017 publizierte Coch Broschüren zur Ziegelei-Geschichte in Premnitz, Mögelin und Döberitz sowie in Milow und Bützer. Wenn er ein Thema angeht, recherchiert er dafür gründlich in verschiedenen Archiven der Region und des Landes. Immer wieder findet der Premnitzer neue historische Sachverhalte, die sich seiner Meinung nach lohnen, aufgearbeitet zu werden. Jetzt ist er an einem neuen Thema dran.

„Der Landmaschinenbau ist historisch gesehen, nach der Optik und den Ziegeleien der drittgrößte Rathenower Industriezweig. In den Jahren des Bestehens der Unternehmen zwischen 1875 und 1970 gab es insgesamt bis zu 350 Beschäftigte“, erklärt Werner Coch, der viele diesbezügliche Fakten im Landeshauptarchiv und im Kreisarchiv sammelte. „Die leistungsfähige Branche hatte mit häufig prämierten und patentierten Erzeugnissen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland viel Erfolg. Heute sind kaum noch Spuren dieses Kapitels Rathenower Industriegeschichte vorhanden.“

So sucht Werner Coch jetzt Hinweise und Informationen zu drei bekannten, ehemals in Rathenow ansässigen Unternehmen. Dabei handelt es sich zunächst um die Maschinenfabrik, Eisen- und Metallgießerei Friedrich Richter, (1861/1875 bis 1970), zuletzt als Landmaschinenbau Rathenow, in der Berliner Straße 30. 1907 errichtete die Firma in der Bahnhofstraße ein repräsentatives Geschäftshaus. Die Otto Schmidt Maschinenfabrik und Eisengießerei in der Semliner Straße 9/Curlandstraße bestand von 1878 bis 1953. Die Rathenower Dreschmaschinen- und Motorenfabrik (1900 bis 1945) im Viertellandsweg 2 bestand ab 1917 als Maschinenzentrale. Außerdem möchte Werner Coch die Geschichte der Baumschule Erich Pfeil (1868 bis 1950er) in der Forststraße 41/43, später im Viertellandsweg, erforschen. Im Ergebnis der Recherchen will er eine Broschüre über die Rathenower Landmaschinenbau-Firmen veröffentlichen.

„Wer hat noch Dokumente oder Fotos von Gebäuden und Produkten aus den genannten Betrieben?“ -Cochs Aufruf. „Melden Sie sich bitte per Telefon unter 03386/280515 oder auch unter 0157/73934236.“