Machtgierigen Nachbarn in Freundschaft verbunden

René Wernitz

Havelland (MOZ) „Mit einem Nachbarn voller Neid ist nicht gut Kirschen essen!“ – Diese Feststellung in einem mehr als 30 Jahre alten Werbesong eines großen deutschen Versicherers hat ewige Gültigkeit. Doch wie mag es Leuten ergehen, die gleich von mehreren Nachbarn umgeben sind, denen nicht zu trauen ist? Einer, der offenbar das Beste daraus zu machen verstand, war der letzte Fürst des slawischen Stammes der Heveller.

Pribislaw lautet sein Name. Er selbst prägte Münzen mit der Umschrift „Hein.Brand“, was für Heinrich von Brandenburg steht. Er lebte bis 1150. Mehr als 20 Jahre hielt er sich an der Macht im hiesigen Slawenland. Zu seinen Nachbarn zählten mächtige Territorialherren, die wohl auf nichts geringeres gelauert haben dürften als auf den Tod des Stammesfürsten. Eine mittelalterliche Chronik, das sogenannte Traktat des Heinrich von Antwerpen, berichtet derweil, dass der Hevellerfürst seinen Nachbarn in Freundschaft verbunden gewesen sei.

Pribislaw-Heinrich lebte und regierte von der Brandenburg in der Havel aus (heute Dominsel). 1127 hatte er seinen Vorgänger beerbt, der laut Überlieferung einem Attentat zum Opfer gefallen sein soll. Die Hintergründe sind ungewiss. Belegt ist, dass mit Pribislaw-Heinrich ein Mann an die Macht im Heveller-Land gelangte, der in allerbesten Beziehungen zu Albrecht dem Bären gestanden haben dürfte. Dieser Vertreter des askanischen Geschlechts war der weltliche Nachbar im Westen und Südwesten. Ein jemand, der eigentlich nicht lang fackelte, wenn ihm die Gelegenheit zu Machtzuwachs günstig erschien. Laut brandenburgischer Geschichtsschreibung hatte der alternde, um 1075 geborene Pribislaw-Heinrich den rund 25 Jahre jüngeren Albrecht sehr früh als seinen Erben bestimmt. Denn Kinder hatte der Slawe keine. Anscheinend waren auch keine mehr zu erwarten.

Inzwischen gehen die wortführenden märkischen Historiker, Helmut Assing und Lutz Partenheimer, sogar davon aus, dass die Verabredung der Erfolge schon vor Machtantritt des Slawen erfolgte. Somit wäre es für Albrecht, Stammvater des heutigen Bundeslands Brandenburg, von höchstem Vorteil gewesen, Heinrich-Pribislaw ins Amt zu hieven, um später durch dessen Tod zu profitieren. Überdies haftete offenbar an diesem Slawenreich zunächst noch ein Königstitel, ohne dass bis heute genau ermittelt werden konnte, ob es sich an der Havel um eine alte Heveller-Königs-Dynastie handelte oder um einen vom deutschen König vergebenen Titel, wodurch der Slawenfürst sozusagen in den Rang eines Unterkönigs gelangt war. Noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte die Erinnerung an das frühere Königtum. In einem kurfürstlichen Schriftstück wurde Pribislaw-Heinrich als „hochgeborener Fürst“ und „vormals der Wenden König“ bezeichnet.

Ein Rivale des künftigen Erben aus askanischem Hause war Konrad der Große. Dieser entstammte dem Geschlecht der Wettiner und wird im Bundesland Sachsen als Stammvater verehrt. Dieser Konrad war Herr der Markgrafschaften Meißen und Lausitz. Demnach war der Wettiner der Nachbar im Südosten der Heveller. Über parallele Absprachen mit ihm, eine mögliche Erbschaft betreffend, ist nichts bekannt. Für gute diplomatische Kontakte des Slawen in südöstliche Richtung spricht eine gemeinsame Pilgerfahrt nach Jerusalem. 1145 war Konrad dorthin aufgebrochen. Zu seinen Begleitern gehörte ein Heinrich von Brandenburg.

Kaum war die Pilgerreise beendet, standen die Zeichen auf Sturm. Aber nur bei den slawischen Nachbarn der Heveller im Norden. Denn 1147 beteiligten sich die christlichen Nachbarn an einem Kreuzzug gegen die als Wenden bezeichneten Slawen - deshalb Wendenkreuzzug. Der Hauptstoß führte aber von Westen her im nördlichen Bogen um das Heveller-Territorium herum.

Am Kreuzzug nahmen praktisch alle teil, denen es nach Land- und Machtzuwachs dürste. Von Norden her schlossen sich sogar Dänen an. Von Osten her stießen Polen hinzu. Neben Konrad dem Großen und Albrecht dem Bären focht auch der berühmte Heinrich der Löwe für die Verbreitung des Christentums auf diese brutale Weise. Er wird von Lübeck bis München verehrt. Er gehörte zu denjenigen Gewinnern, die ihren Einfluss auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern erheblich stärken konnten. Freilich machte auch der Klerus Boden gut. Der Erzbischof von Magdeburg, auch ein mächtiger westlicher Nachbar der Heveller, war mit auf Kreuzzug gegangen. Der ebenso beteiligte Bischof von Havelberg konnte im Ergebnis in seiner Diözese endlich Fuß fassen. Bis dahin hatte sein Bischofsamt (Episkopat) nur auf dem Papier bestanden. Ein Mann namens Wigger, ebenso nur auf dem Papier Bischof von Brandenburg, musste weiter auf den Tod von Pribislaw-Heinrich warten.

Es zeugt auch vom Geschick dieses Slawenherrschers, dass er für alle und weithin sichtbar längst christianisiert war. Er ist sogar als Bauherr von Kirchen in die Geschichte eingegangen.

Im Vorfeld des Kreuzzugs hatte er gar Angehörige des Prämonstratenser-Ordens in die Nähe seiner Burg geholt. Dieser Orden war 1120 in Frankreich vom später heilig gesprochenen Norbert von Xanten gegründet worden, der von 1126 bis 1134 Erzbischof von Magdeburg war. Die Prämonstratenser stehen für den Anfang der Missionierung der Region. Auch die damaligen Bischöfe von Havelberg und Brandenburg waren Prämonstratenser.

Es hat den Anschein, als habe bezüglich des Heveller-Territoriums ein Status Quo bestanden - bis zum Tod von Pribislaw-Heinrich (1150). Laut mittelalterlichem Traktat, es entstand wohl um 1165, soll die Witwe des Heveller-Fürsten den Tod ihres Mannes drei Tage lang geheim gehalten haben. Angeblich um nach Albrecht dem Bären zu schicken.

Das würde dafür sprechen, dass mit ihm tatsächlich eine Erbfolgeregelung abgesprochen war, an die sich die Frau gebunden fühlte. Zweifel am Gesamtgeschehen sind durchaus angebracht. Denn gemeinhin wollten Verfasser mittelalterlicher Quellen ihre Herren vor der Geschichte in besonders gutem Licht dastehen lassen. Der Traktat-Autor wurde später Domherr zu Brandenburg, der Landesherr starb 1170.

Wie auch immer, der Askanier übernahm die Macht, die aber wackelte. Denn der östliche Nachbar der Heveller hatte sich bei der Erbfolge übergangen gefühlt, wie es heißt. Jacza von Köpenick war wohl eingeheirateter Verwandter von Pribislaw-Heinrich. 1157 besetzte Jacza im Handstreich die Brandenburg, wurde aber im Verbund von Albrecht und dem Erzbischof von Magdeburg vertrieben - die Geburtsstunde der Mark Brandenburg!

Die einen sehen in Jacza den verlängerten Arm polnischer Interessen, die anderen einen Erfüllungsgehilfen der Wettiner. Letztere haben sich Jahrzehnte später in Köpenick und bis nach Strausberg hoch festgesetzt, wodurch sie der expandierenden Mark Brandenburg nach Osten hin im Weg waren. Aus dem sogenannten Teltow-Krieg in den ersten 1240er Jahren gingen die Askanier als Sieger hervor.