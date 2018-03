HSC erkämpft guten zweiten Platz

Folke Stabe

Potsdam (MOZ) Die E-Jugend-Handballer des HSC 2000 Frankfurt haben sich bei einem hochkarätig besetzten Turnier des 1. VfL Potsdam einen guten 2. Platz gesichert. Der HSC startete mit einer durchwachsenen Leistung und hoher Nervosität gegen Hansa Wittstock mit einem hauchdünnen 7:6-Auftaktsieg. Nächster Gegner war die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, die von den Frankfurtern in der laufenden Ligasaison bereits zweimal klar bezwungen wurde. Doch die OSG nahm diesmal ihr Herz in die Hand und brachte die Oderstädter an den Rand einer Niederlage. Am Ende hieß es 8:7 für den HSC. Im abschließenden Finale um den Gruppensieg trafen die Blauen auf den Gastgeber vom 1. VfLEine klare Steigerung mit tollem Kombinations-Handball und spektakulären Toren führten schließlich zum 10:8 und dem verdienten Einzug als Gruppenerster in das Halbfinale.

Dort wartete mit dem HSV Wildau der Erzrivale aus der Liga. Die Jungs von der Oder bewiesen mit einer großartigen Teamleistung beim 8:5 wieder einmal, dass sie eine echte Turniermannschaft sind. Ihre Gegner im Finale waren die favorisierten Mecklenburger Stiere Schwerin. Das atemberaubende Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Nahezu jeder Torwurf der Frankfurter saß, die Jungs spielten beherzt und mit großem Kampfgeist. Neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung war es vor allem der Leistungsexplosion von Willi Schulz und dem überragenden Torwart Moritz Kapinos zu verdanken, dass es eine Minute vor Schluss 7:6 für den Außenseiter stand. Als die Halle die Überraschung witterte, schlugen die Schweriner zweimal eiskalt zu und drehten die Partie noch in ein 8:7. (fst)