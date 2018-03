Remis beim jüngsten Team der Liga in Finow

Gerald Stamm

Finow (MOZ) Während Pneumant I in der Tischtennis-Landesliga zu einem 8:3-Erfolg bei Schlusslicht Rot-Weiß Bralitz kam, konnte die zweite Mannschaft der Fürstenwalde auch im Auswärtsspiel beim TTC Finow-Gewo Eberswalde III nicht an die guten Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen und erreichte beim jüngsten Team der Liga nur ein 7:7.

Die Barnimer sind in der Landesliga der einzige Verein, der mit den neuartigen Plastikbällen trainiert und Punktspiele bestreitet. Dennoch starteten die Gäste durchaus verheißungsvoll: Stamm/Bloßé gewannen ihr Doppel gegen Bath/Bernitz mit 3:1 (12:10, 11:9, 9:11, 11:7), während am Nachbartisch Lorenz/Heinze mit 3:2 (-6, 2, 9, -5, 4) gegen Gohlke/Postler erfolgreich waren. Als dann Robert Bloßé gegen Nachwuchstalent Louis Bath (9, 10, 4) und Routinier Gerald Stamm gegen Johannes Gohlke (2, 7, 8) jeweils in drei Sätzen erfolgreich waren, schien beim 4:0 eine kleine Vorentscheidung gefallen.

Doch da sollten sich die Spreestädter täuschen. Mit vier Einzelsiegen in Folge stellten die Finower den Gleichstand her: Nils Postler gewann 3:1 (4, 5, -9, 3) gegen Jürgen Heinze, Pneumant-Spielführerin Gina Lorenz fand gegen Johannes Bernitz beim 0:3 (-9, -7, -5) ebenso keine Einstellung wie Stamm beim gleichem Resultat gegen Bath (-9, -8, -12). Überraschend der 3:1-Erfolg von TTC-Kapitän Gohlke gegen Bloßé (4, -9, 8, 7).

Wichtig für die Gäste der umkämpfte Fünf-Satz-Erfolg von Gina Lorenz gegen Postler (-5, 8, 5, -6, 2), der ihnen wieder die Führung bescherte. Heinze war beim 0:3 (-7, -4, -7) gegen Bernitz derweil nicht auf Augenhöhe. Stamm konnte mit einem glatten 3:0 (4, 11, 6) über Postler auf 6:5 stellen, aber die 0:3-Niederlagen von Lorenz gegen Bath (-9, -5, -4) und von Heinze gegen Gohlke (-9, -5, -8) brachten die Gastgeber sogar in Vorhand. Den aus Sicht der Fürstenwalder doch glücklichen 7:7-Endstand stellte dann Bloßé mit einem letztlich ungefährdeten 3:0 (5, 5, 6) gegen Bernitz sicher.

Pneumant I führte in Bralitz nach Doppeln und erster Einzelrunde mit 4:2, gab danach nur noch durch das 0:3 (-7, -7, -4) von Mike Schachner gegen Peter Spalding einen Punkt ab.(gst)