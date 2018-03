Nur selten Regionalliga-Niveau

Maik Haberer

Berlin (MOZ) Mit einem 3:0 (25:17, 25:19, 25:20) beim MTV Marien-dorf untermauerten die Volleyballer der TSGL Schöneiche II nicht nur Rang 5 in der Regionalliga Nordost, sie wahrten zwei Spieltage vor Saisonende sogar ihre theoretische Chance auf einen Podiumsplatz in der 4. Liga.

Die von Anja Müller gecoachten Gäste - sie vertrat Trainer René Jerratsch - begannen mit druckvollen Aufschlägen, was den MTV in der Annahme vor große Probleme stellte. So erarbeiteten sich die Randberliner eine komfortable Führung. Jedoch schlichen sich bei den Spielern um Kapitän Thomas Murach immer häufiger Eigenfehler ein, die Angriffe landeten im Aus oder waren nicht druckvoll genug, zudem erwiesen sich gelegte Bälle seitens der Gastgeber als probates Mittel, den Schön-eichern Probleme zu bereiten. Dennoch ging der Satz am Ende deutlich an die TSGL II - auch, weil sich die Berliner selbst in ihrer besten Phase einfach zu viele Netzaufschläge leisteten.

Die Gäste-Trainerin nahm einige personelle Wechsel vor, um sowohl das Zuspiel und die Annahme zu stabilisieren sowie den Angriff variabler zu gestalten. Dies setzte die Mannschaft allerdings nur bedingt um. Schwache Annahmen bei noch schwächeren Aufgaben des Gegners ließen den MTV immer in Schlagdistanz bleiben, so dass die Gefahr eines Satzverlustes tatsächlich erst in der Endphase gebannt werden konnte.

Ein Spiel, das selten Regionalliga-Niveau hatte, wobei sich auf Schöneicher Seite die Mittelblocker um Rico Stange und Jan Dombrowski sowie die Zuspieler Johannes Meixner und Martin Grüneberg erwähnens- und lobenswert positiv abhoben.

Zwar steigerten sich die Gäste in Durchgang 3 zunächst und lagen erneut deutlich vorn, aber von Mitte des Satzes an lief so gut wie nichts mehr zusammen, wurden etliche Chancen zum Punkten liegen gelassen. Gute Abwehraktionen hatten Seltenheitswert, und wenn, wurde im Anschluss der Ball ins Netz oder ins Aus geschlagen. Die Mariendorfer kamen bis auf 20:23 heran, machten aber wiederholt zu viele eigene Fehler, um noch etwas Zählbares herauszuholen.

Zum MVP wurde Johannes Meixner gekürt.(mah)