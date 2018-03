Für die Hobbyradler geht es weiter

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Mit dem Abschluss des 5. Kloster-Cups im Vorjahr, ist diese Hobby-Radsportveranstaltungsserie nun Geschichte, da die Hauptsponsoren - das Autohaus Weinreich und Edeka Schmidt - das Projekt nicht mehr stützten.

Circa 300 aktive Hobby-Rennfahrer fuhren Jahr für Jahr mit, sahen sich plötzlich eines Stücks Lebensfreude beraubt. Die drei bisherigen Veranstalter, die Radsportabteilungen des BSC Süd 05 sowie SV Kloster Lehnin und der Kreissportbund Potsdam-Mittelmark, sahen sich in der Pflicht Abhilfe zu leisten. Die Hobby-Radler der Region können aufatmen, die Rennserie wird fortgesetzt, als Havel-Rad-Cup.

Die Hauptverantwortung liegt nun beim BSC Süd 05, die mit der Brandenburger Bank, vertreten durch Jens Oppenborn und Radsport Bert, vertreten durch den Inhaber Bert Grabsch, zwei neue Hauptsponsoren präsentieren konnte. Weitere Sponsoren sind Erhard Sport aus Kloster Lehnin (Pokale), Druckerei Henry Bertz (Werbung/ Urkunden) und die Gaststätte "Zum Elfmeter", wo die Abschlussverstaltung, inklusive Siegerehrung, stattfindet.

Mit dem Havel-Rad-Cup gibt es aber nicht nur einen neuen Namen und Sponsoren sondern auch eine andere Wertung für die Sportler. Der Meister aller Klassen, der durch Leistungsfaktoren ermittelt wurde, entfällt, nun werden die Besten in zwei Altersklassen der Frauen und in vier bei den Männern ermittelt. Das neue Punktsystem - der Gewinner erhält 200 Punkte, der Zweite 199 und so weiter - soll für jeden nachvollziehbarer sein. Mit künftig sechs Meistern hoffen die Veranstalter der sportlichen Fairness unter den regionalen Hobbysportlern mehr entgegen zu kommen. Die Zeitnahme erfolgt durch den BSC Süd 05, unter der Leitung Karsten Schultzes.

Jedes Rennen wird als Jedermann-Rennen ausgeschrieben, das bedeutet bis C-Lizenzfahrer. Es wird kein Streichergebnis geben, insbesondere weil das diesjähriger Rietzer Einzelzeitfahren wegen der Bauarbeiten am 6. Mai entfällt.

Eröffnet wird der Havel-Rad-Cup 2018 am 3. Juni mit dem "Rundstreckenrennen um den Alten Weber", das der BSC Süd 05 ausrichtet. Hier wurde das Kriterium gestrichen, stattdessen findet ein Ausscheidungsrennen statt, für das es aber keine Cup-Punkte gibt. Es ist wie bei der "Reise nach Jerusalem". Bei angenommen 20 Startern werden 20 Runden angesetzt. Bei jeder Zieldurchfahrt scheidet der jeweils Letzte aus. Für den Rennradfahrer ein "knochenharter Job", doch der Zuschauer kommt bei diesem sportlichen Höhepunkt voll auf seine "Kosten".

Weiter geht es am 1. Juli mit dem Kotzener Bergzeitfahren, ebenfalls veranstaltet vom BSC Süd 05. Die Markgrafentour über den Truppenübungsplatz Lehnin am 26. August ist das dritte Rennen. Aufgrund von Bauarbeiten entfällt diesmal die Einführungsrunde durch Lehnin. Die Tour wird durch den SV Kloster Lehnin organisiert. Die Abschlussveranstaltung, das Barnewitzer Paarzeitfahren am 9. September, wird ebenfalls durch Baumaßnahmen beeinträchtigt. Wegen der Vollsperrung zwischen Buckow und Nennhausen gibt es eine veränderte Streckenführung. Veranstalter ist erneut der BSC Süd 05.

Bei der Schlussveranstaltung am 5. Oktober in der Vereinsgaststätte "Zum Elfmeter" erfolgt die Siegerehrung der "Pedalritter". Prämiert werden in den sechs Altersklassen, die jeweils sechs Bestplatzierten, im Beisein der Sponsoren und Vertreter der jeweiligen Veranstalter.

Bis Ostern soll die Onlinemeldung auf der Homepage www.radsport-sued05.de möglich sein.