Landesliga-Derby steigt in Erkner

Kai Beißer

Erkner (MOZ) 4:1 - so lautet die Punktebilanz in den bisher absolvierten drei Spielen des Jahres für den FV Erkner und den FSV Union Fürstenwalde II vor dem Derby in der Landesliga Süd am Sonnabend. Insgesamt haben die Randberliner zehn Zähler mehr auf dem Konto - die übrigens bei nur vier mehr erzielten Toren. Der Heimvorteil spricht auf jeden Fall für den Tabellenfünften, der so gut dasteht wie nie zuvor.

Auf dem Platz dahinter Germania Schöneiche, am Sonnabend beim Kolkwitzer SV zu Gast. Heimvorteil hat derweil Blau-Weiß Briesen, gegen den Vorletzten, Aufsteiger VfB Cottbus, sollte unbedingt ein Sieg her. Nur der 1. FC Guben hat mit 14 Toren übrigens noch weniger Treffer erzielt als der VfB (15) und die Kolkwitzer (16).

In der Landesklasse Ost empfängt der Storkower SC die SG Bruchmühle. Auffällig: Die Gastgeber haben doppelt so oft getroffen, aber auch schon doppelt so viele Gegentore kassiert. Preußen Bad Saarow hat mit Überraschungs-Aufsteiger VfB Trebbin die beste Auswärtsmannschaft der Liga zu Gast. Derweil sind die Mannschaften auf den Plätzen 12 bis 15 unter sich. Preußen Beeskow will beim MTV Wünsdorf ebenso punkten wie der SV Woltersdorf beim Aufsteiger aus der Ostbrandenburgliga, Victoria Seelow II.(kb)