Toter bei Wohnungsbrand

dpa

Berlin (dpa) Nach dem Brand in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Toten ist die Ursache für das Feuer noch unklar.

Es werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Ein 74 Jahre alter Mann war dabei ums Leben kam. In seiner Wohnung in der Hochstraße hatten am Donnerstagabend laut Feuerwehr Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Der Mieter selbst solle den Brand bemerkt und gemeldet haben, so die Polizei. Nachdem die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle hatte, wurde der Senior leblos auf dem Boden gefunden. Er sei noch reanimiert worden, jedoch vor Ort gestorben.