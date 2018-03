Dirk Nierhaus

Zehdenick (MOZ) Die Feuerwehr hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Zehdenicker Waldfriedenstraße in Neuhof die stark verweste Leiche eines Mannes gefunden. Seine Identität ist laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt von der Direktion Nord noch nicht eindeutig. geklärt. Es dürfte sich aber um den 63-jährigen Wohnungsinhaber handeln.

Auch die Todesursache ist unklar. Dem Polizeisprecher zufolge liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nachbarn hatten sich über die ständig bellenden Hunde des 63-Jährigen bei der Polizei beschwert. Nachdem niemand die Haustür öffnete und auch niemand erreicht wurde, der einen Schlüssel zum Haus hatte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Die Hunde wurden in Pflege gegeben.⇥(dn)