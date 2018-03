Auto überschlägt sich nach Überholvorgang

Patrik Rachner

Nauen/Schwanebeck (MOZ) Auf der Landesstraße 91 von Schwanebeck in Richtung Groß Behnitz ist am Freitagmorgen ein 42-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann hatte während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen war nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in der Folge überschlagen. Der 42-Jährige musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall hatte sich gegen kurz vor fünf Uhr morgens ereignet.