Eine Mark pro Kuh

Bärbel Kraemer

Brück (BRAWO) Am 7. September des Jahres 1912 griff Otto Wischeropp, der Chef der Brücker Molkerei, zu Tinte und Feder. Dem Molkereigehilfen Otto Osteroth hatte er eine wichtige Nachricht mitzuteilen. Letzterer war auf der Suche nach einer Anstellung. Mit der Postkarte, darstellend das schmucke Molkereigebäude, erhielt er die Nachricht, in Brück eine solche erhalten zu können. 105 Jahre danach, fand die alte Ansichtskarte über eine Auktion den Weg zurück in die Region.

Wischeropp schreibt: "Sie können hier zum 15. d. Mts. antreten als Heizer und Maschinenführer. Gehalt 30 Mark nach 3 Monaten 35 Mark und freie Kassenstellung." Im Anschluss an diese wichtige Information, die für damalige Zeiten über die Post die schnellstmögliche Beförderung erfuhr, verabschiedete sich Wischeropp: Hochachtungsvoll.

Ob Osteroth die Stelle angenommen hat, ist nicht bekannt. Wenn ja, dürfte er im Obergeschoss des Brücker Molkereigebäudes wohl auch ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Seine Kollegen hatten die schmucke Ansichtskarte ebenfalls schon einmal zu Gesicht bekommen.

In Dienst gestellt wurde die Molkerei genau zehn Jahre zuvor. Im Juni 1902 hatten die 72 Genossenschaftsmitglieder in einer Generalversammlung den Bau des Molkereigebäudes beschlossen. Der Ausführung wurde der Firma A. Hennig in Brück übertragen. 20.500 Mark waren für den stattlichen Klinkerbau veranschlagt. Die Lieferung der maschinellen Einrichtungen war an die Firma A. Schoenemann & Co in Berlin vergeben worden. 15.500 Mark wurden in die technische Ausstattung investiert.

Die Baustelle, damals noch Eisenbahnstraße Nr. 58 und 59, hatte die Molkereigenossenschaft wiederum schon für 2000 Mark vom Ackerbürger Karl Lorenz und der Witwe Lüdecke erworben. Heute trägt dieser Straßenzug den Namen Ernst-Thälmann-Straße. Auf dem Areal der früheren Molkerei wurde nach Abriss derselben das Amtsgebäude der Stadt Brück erbaut.

Mit den Bauarbeiten sollte nach Erteilung der Konzession unverzüglich begonnen werden, da das zweigeschossige Gebäude bereits im Oktober 1902 bezugsfertig sein sollte. Die Betriebseröffnung war zu diesem Zeitpunkt bereits für den 1. November des Jahres anberaumt. Gleichzeitig warb die Genossenschaft weiter um neue Mitglieder. "Die bis zum 1. August des Jahres neu eintretenden Genossen zahlen wie bisher eine Einschreibegebühr von 1 Mark pro Kuh. Die nach dem 1. August des Jahres der Molkerei beitretenden Genossen zahlen außerdem bis zur anderweiten Festsetzung vorläufig ein Eintrittsgeld von 20 Mark, später mehr."

Die Molkerei in Wittbrietzen bei Beelitz war wiederum die erste ihrer Art, die 1895 in Dienst gestellt wurde. In Treuenbrietzen und Beelitz nahmen moderne Molkereien 1897 die Arbeit auf. In Belzig war es im Jahr 1900 soweit, in Niemegk zeitgleich mit Brück 1902.

Geschäftsberichte aus dem Jahr 1903 belegen, dass in Beelitz 305, in Belzig 281, in Niemegk 397, in Treuenbrietzen 394, in Wittbrietzen 407 und in Brück 318 Landwirte den jeweiligen Molkereigenossenschaften beigetreten waren. Wie gut sich die Molkereien etabliert hatten, offenbaren die dazugehörigen Zahlen: An Vollmilch verkauften Belzig 241.029 Kilogramm, Beelitz 41.213, Niemegk 37.498, Treuenbrietzen 34.674, Wittbrietzen (keine Angabe) und Brück 15.974. Ausgezahlt wurden an die Genossen durchschnittlich für das Kilogramm Milch in Beelitz 7,20 Pfennig, in Belzig 9,13 Pfennig, in Niemegk 7,59 Pfennig, in Treuenbrietzen 7,62 Pfennig, in Wittbrietzen 6,81 Pfennig und in Brück 7,56 Pfennig pro Kilogramm.

In Görzke wurde die Gründung einer Molkereigenossenschaft inklusive der Bau einer eigenen Molkerei 1905 beschlossen. 1906 nahm dieselbe die Produktion auf.