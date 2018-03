Ohne Führerschein mit gestohlenem Kleintransporter unterwegs

Dirk Nierhaus

Neuruppin (MOZ) Ohne Führerschein mit einem gestohlenen Kleintransporter vom Typ „Mercedes Sprinter“ war ein 37-jähriger Mann am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 24 zwischen Herzsprung und Neuruppin unterwegs.

Die Polizei stoppte ihn in der Nähe von Walsleben. Es stellte sich heraus, dass er den Kleintransporter am Vortag in Kassel von einem Paketzusteller gestohlen hatte. Laut Polizeisprecher Toralf Reinhardt von der Direktion Nord war der Autodieb, der ohne festen Wohnsitz ist, von dem Zusteller im Kleintransporter mitgenommen worden. Als dieser ein Paket abgab, flüchtete der 37-Jährige mit dem Fahrzeug.Bei seiner Befragung durch die Beamten machte er laut Polizei einen verwirrten Eindruck, sodass der psychologische Dienst des Landkreises eingeschaltet wurde.Der Mann ließ sich schließlich freiwillig in die Neuruppiner Psychiatrie einweisen.