Frühjahrsblüher in der Warteschleife

Ulrich Jarke

Wiesenburg (BRAWO) Im Schlosspark Wiesenburg geben im Moment noch die Schneeglöckchen den Ton an. Tausende blühende Zwiebelpflanzen sind derzeit zu bewundern. Die Gärtner des Parks warten allerdings schon auf die Frühlingssonne, denn tausende Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Gänseblümchen sollen noch vor Ostern in die Teppichbeete gepflanzt werden. "Wir warten noch das Wochenende mit den deftigen Nachtfrösten ab, dann kann es losgehen", berichtet Parkleiter Ulrich Jarke. Die selbst produzierten Stiefmütterchen wurden jedenfalls in dieser Woche mit einer Folie ähnlich dem Spargelanbau versehen, damit der Blühbeginn vorgezogen wird. In diesem Jahr werden die Teppichbeete in weiß und rosa leuchten. "Mädchenparterre" nennt das der Parkleiter. Rund 1.500 Tulpen werden in den nächsten Wochen in diesen Farbtönen zur Blüte kommen.

Während die Frühjahrsbepflanzung also in den Startlöchern steht, wird hinter den Kulissen bereits die Sommerbepflanzung produziert. In der Gärtnerei Köhler in Reetzerhütten sind hunderte Iresinenstecklinge von Chefgärtner Helmut Köhler vermehrt worden. Inhaberin Annett Blasche: "Wir haben mehrere Dutzend Mutterpflanzen über den Winter gebracht und von diesen vor einigen Wochen Stecklinge abgenommen. Diese haben mittlerweile Wurzeln gemacht." Die Iresinen sind typische Teppichbeetpflanzen, die im 19. Jahrhundert regelmäßig in Parkanlagen zum Einsatz kamen. In der weiteren Kultur gilt es für die Gärtnerei Köhler die Pflanzen möglichst kompakt zu halten, damit sie im Park dann möglichst schnell Flächen je nach Sorte mit rotem oder grünem Laub begrünen. Die Iresinen werden wie Begonien, Escheverien und Papageienblumen ab Ende Mai den Anblick der Blumenbeete im Schlosspark Wiesenburg prägen und bis in den Herbst zu erleben sein.