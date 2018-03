Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (MOZ) Tragischer Todesfall in Hennigsdorf: Ein 56-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 14 Uhr vom Balkon seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tucholskystraße gesprungen und gestorben – gerade als Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei ihm klingelten, um nach ihm zu sehen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der zufolge hatte eine Kollegin sich offenbar Sorgen um den 56-Jährigen gemacht, weil er zwei Tage unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen war. Dabei sei er ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. Sie verständigte die Polizei, die das Ordnungsamt bat, sich vor Ort nach dem Wohlergehen des Mannes zu erkundigen.