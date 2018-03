Berliner Beauftragte „nicht überrascht“

dpa

Berlin (dpa) Angesichts des millionenfachen Missbrauchs von Facebook-Daten hat Berlins Datenschutzbeauftragte an die Nutzer sozialer Netzwerke appelliert, ihr Internetverhalten zu hinterfragen. „Was ich sagen möchte, ist: Passt auf, was ihr ins Internet stellt“, mahnte die Beauftragte Maja Smoltczyk am Freitag.

Trotz aller Vorkehrungen etwa technischer oder organisatorischer Art liege es auch in der individuellen Verantwortung, welche Daten man im Internet preisgebe. „Jeder muss da eine Abwägung vornehmen: Welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Was ist mir der Komfort wert, den mir die sozialen Netzwerke und ähnliches bieten.“

Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschaffen konnte. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte sich entschuldigt und Änderungen beim Zugang zu den Nutzerdaten angekündigt.

„Es ist nicht so, dass wir jetzt überrascht wären, dass so etwas passiert“, sagte Smoltczyk. „Das ist eine Gefahr, die ist systemimmanent gewesen und jetzt mal aufgeploppt.“ Der Fall zeige, wie wichtig die Verschärfung der europäischen Datenschutzregeln sei, die ab 25. Mai gelten.

Mit der neuen sogenannten Datenschutz-Grundverordnung gebe es demnächst neue Sanktionsmöglichkeiten gegen international agierende Konzerne. Bisher seien Sanktionen lediglich nationaler Art gewesen und hätten - was die Höhe von Strafzahlungen betrifft - bei manchen multinationalen Firmen „nicht mal ein müdes Lächeln hervorgerufen“. Jetzt drohten Geldstrafen von bis zu vier Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes.

Facebook gebe sich jetzt zerknirscht und gelobe Besserung, so Smoltczyk. „Vor dem Hintergrund, dass die Kenntnis über dieses Abgreifen der Daten schon 2015 wohl bekanntgewesen ist, mag jeder beurteilen, wie glaubwürdig das ist.“

Smoltczyk betonte: „Es ist die Aufgabe dieser datenverarbeitenden Unternehmen, absolute Transparenz zu schaffen und darüber zu informieren, was mit den Daten passiert.“ Auch Facebook müsse sich klarmachen, „dass die Datenschutz-Grundverordnung durchaus relevant sein kann für sie“. Das neue europäische Sanktionsinstrumentarium greife in dem Fall leider noch nicht.