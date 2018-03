Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) "Hollywood an der Havel" ist zurück. In der zweiten Folge der beliebten Filmmusikkonzertreihe widmen sich die Brandenburger Symphoniker einen ganzen Abend lang dem US-amerikanischen Komponisten John Williams. "Der weiße Hai", "Superman", "E.T. der Außerirdische", "Jurassic Park", die Indiana-Jones- und die Harry-Potter-Filme und nicht zuletzt das Weltraumepos "Krieg der Sterne" wären ohne seine Melodien nicht denkbar. Große Klänge für große Gefühle! Manfred Callsen, der bereits das Eröffnungskonzert im April 2017 moderierte, wird in bewährter Weise durch den Abend führen. Ein Konzerterlebnis ganz im Sinne Hollywoods - zu erleben am Ostersamstag, 31. März, um 19.30 Uhr. Karten der Kategorie I kosten 31, ermäßigt 25 Euro, für die Kategorie II sind 26, ermäßigt 20 Euro zu entrichten. Kartentelefon: 03381/511 111. Text:bt/ oto: Alcock