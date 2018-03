Begegnungen auf Augenhöhe

Gabi Herrmann

Brandenburg (BRAWO) "Alle sollen dabei sein. Alle gehören dazu." Das ist die Übersetzung von Inklusion. Was so einfach klingt, ist in der Praxis schwer umzusetzen. Nur dort, wo Menschen zusammen leben, lernen, spielen, wohnen und arbeiten, wird Inklusion Realität: in der Schule, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, bei Behördengängen, im Sportverein oder im örtlichen Museum. Inklusion hat mittlerweile die Zielvorstellung der Barrierefreiheit größtenteils abgelöst. Doch was bedeutet nun speziell "Inklusion in Museen oder Gedenkstätten"? Dies macht ein Projekt initiiert von Jürgen Dusel, Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen und der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde am Nicolaiplatz deutlich. Im Beisein von Kulturministerin Martina Münch und Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung wurde das Erfolgskonzept vorgestellt. Als wesentlichster Projektpartner konnte die Lebenshilfe Brandenburg - Potsdam e. V. gewonnen werden. Zehn Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. einer körperlichen Beeinträchtigung, die vom Verein betreut werden, beschäftigten sich in einem mehrmonatigen Seminar mit der Geschichte der Euthanasie inMitarbeiter der Gedenkstätte brachten ihnen das Thema in Gesprächen und Diskussionen näher. Nun führen sie mit ihrem Wissen Besucher, egal ob mit Einschränkung oder "Normal", durch die Ausstellung. "Vor allem beinhaltete das Projekt eine Begegnung auf Augenhöhe, etwas dass in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich ist", betonte Jürgen Dusel, der selbst stark sehbehindert ist. Die Rundgänge unterscheiden sich von den üblichen Führungen, bei denen einer vorangeht, erläutert und meist allein redet. Die Sichtweise von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf die NS-Euthanasie-Verbrechen bereichert die kollektive Erinnerung um einen entscheidenden Aspekt: Um die Perspektive von Menschen, die damals zu den Opfern hätten zählen können. Vorgelesen wird bei der Führung u. der scheinheilige Trostbrief, der die Angehörigen der Opfer, über deren Tod bzw. Ermordung durch eine vermeintliche Krankheit verschleierte. Anfangs für die Projektteilnehmerin Kerstin Latzke keine leichte Aufgabe. "Die Arbeit ist mir aber sehr wichtig geworden. Wir alle müssen uns dafür einsetzten, dass so etwas nicht noch einmal passiert und ständig weiter informieren", ist sie sich ihrer besonderen Rolle bewusst geworden. In der Vergangenheit waren Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht als Zielgruppe der historisch-politischen Bildung vorgesehen. Faktisch waren sie vom Besuch einer Euthanasie-Gedenkstätte ausgeschlossen, da sie kein Angebot vorfanden. "Barrierefreiheit und spezifische Vermittlungsangebote für Blinde, Sehbehinderte oder Rollstuhlfahrer machen ein Museum noch nicht zu einer inklusiven Institution. Zudem verbietet es der Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, eine Personengruppe von Bildungsangeboten auszuschließen, nur weil kein geeignetes pädagogisches Konzept für sie vorhanden ist", so die Grundidee von Jürgen Dusel für dieses emotionale Projekt. Alle Teilnehmer konnten maßgeblich über ihre persönlichen Inhalte und Formen des Angebotes entschieden. "Wir haben natürlich strikt darauf geachtet, dass bei allem Enthusiasmus der Teilnehmer, die sich intensiv in das Projekt eingearbeitet haben, eine kognitive und emotionale Überforderung ausgeschlossen ist", bekräftigte Matthias Pietschmann, Vorstand der Lebenshilfe. Auch in Zukunft werden die Projektteilnehmer Besucher durch die Ausstellung führen. Die Gedenkstätte und natürlich alle Beteiligten setzten damit ein Zeichen für die Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten", resümierte Jürgen Dusel.