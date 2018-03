Ironman-Weltmeister Lange startet über Kurzdistanz

dpa-infocom

Buschhütten (dpa) Patrick Lange wird am 6. Mai sein erstes Rennen in Deutschland nach dem Gewinn der Ironman-WM im Oktober vergangenen Jahres bestreiten. Der 31 Jahre alte Hesse tritt beim EJOT Triathlon Buschhütten an, der nach einem Jahr Pause im südlichen Westfalen wieder stattfindet.

«Ich bin ziemlich happy, dass der TV Buschhütten das legendäre Rennen wieder auf die Beine gestellt hat», sagte Lange in einer Video-Botschaft auf Facebook. Das Rennen geht über eine Distanz von einem Kilometer Schwimmen in einem Freibad, 41,9 Kilometer Radfahren auf einer gesperrten Schnellstraße und 9,5 Kilometer Laufen. Neben Lange wird in Andreas Böcherer unter anderem auch der Buschhütten-Sieger von 2016 und Hawaii-Fünfte des vergangenen Jahres antreten.

In den Siegerlisten des Rennens stehen auch die Namen einiger ehemaliger Ironman-Weltmeister wie Sebastian Kienle, Langes jetzigem Trainer Faris Al-Sultan und Thomas Hellriegel. Lange hatte bei seinem Sieg auf Hawaii im vergangenen Jahr in 8:01:40 Stunden über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einem Marathon einen WM-Rekord aufgestellt.