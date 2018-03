Wenn der Vater mit dem Sohne...

Weil er an der Börse erfolgreich ist und dies seine ganze Kraft kostet, hat Brooker Will wenig Zeit für seinen Sohn Danny. Dieser ist ein Außenseiter in der Schule und deswegen Zielscheibe von Spott und Gewalt. Ein Ausflug Vater-Sohn, bei dem der Filius auf der Jagd erstmals eine Waffe einsetzen darf, soll das Verhältnis der Männer festigen und das Selbstvertrauen des Jungen ebenso. Alles läuft wie geplant, doch bevor Danny den Abzug betätigen kann, schießt ein anderer. Und zwar auf einen Menschen. Denn hier, mitten in der Pampa, geraten zwei offensichtlich Kriminelle im Streit um die Beute aneinander. Die ist in einem Schließfach versteckt und im Streit fliegt der Schlüssel dafür Will vor die Füße. Als die Polizei anrückt macht sich der Schütze mit Danny als Geisel aus dem Staub und erpresst den Vater so, ihm den Inhalt des Schließfaches zu besorgen. Will kann allerdings die Polizei nicht einschalten, denn der Tote war einer von denen und offensichtlich haben noch mehr Beamte mit der Sache zu tun.

Alternde Action-Stars müssen rechtzeitig dafür sorgen, auch in anderen Genres gebucht zu werden. Bruce Willis will oder kann den Absprung nicht finden. Und so kommt er im Verbund mit einem - vergleichsweise noch jungen - anderen Star in diesem eher unspektakulären Thriller daher. Dessen Ausgangssituation ermöglicht alles, selbst wenn man meint, irgendwie die Zutaten schon einmal gesehen zu haben. Leider gelingt es Steven C. Miller nicht wirklich, diesen Eindruck zu zerstreuen. Hayden Christensen als engagierter Vater kann dabei den Zuschauer noch ein ums andere Mal mitreißen, Bruce Willis hingegen als cooler Dorf-Sheriff ist einen Tick viel zu unbeteiligt. Dessen Distanz zum Geschehen überträgt sich auch auf den Betrachter, der keinen der Akteure so richtig ins Herz schließen kann, mal abgesehen vom Beschützer-Instinkt dem jungen Danny gegenüber. So will auch nicht wirklich Spannung aufkommen, das Geschehen plätschert mehr oder weniger ohne Höhepunkte dahin. Dass der Bub auch noch mit einer Knarre herumfuchteln darf, könnte sich hierzulande zudem als Genickbrecher entpuppen. „First Kill“ ist von der Anlage her sicher kein schlechter. Doch es gelingt nicht, über das Mittelmaß hinaus zu kommen. Daran ändern auch Willis und Christensen nichts.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 101 Minuten; Verleih: NewKSM; Regie: Steven C. Miller; Hayden Christensen, Bruce Willis, Gethin Anthony; USA 2017