Titel für Kästner-Grundschüler

Zweitjüngste bei der Kreismeisterschaft: Erst im Juni wird Emma Krüger sieben – in der Schach-Arbeitsgemeinschaft an der Kästner-Grundschule hat sie aber schon einiges über diese Denksportart gelernt. © Foto: Carola Voigt

Jakob Daum

Schwedt Bereits zum vierten Mal ist an der Erich-Kästner-Grundschule die Nachwuchs-Kreis-Einzelmeisterschaft im Schach ausgetragen worden. Der Kreisverband Uckermark nutzte dazu ein weiteres Mal die helle Aula der sportorientierten Grundschule.

Insgesamt waren 21 Schüler (18 im Vorjahr/die Grippe verursachte diesmal sogar noch Absagen) dabei, erfreulicherweise diesmal auch vier Mädchen. Ein Smart-Board-Begrüßungsbild an der Leinwand stimmte die Teilnehmer freundlich ein. Sie kamen jeweils im Sextett aus der Kästner-AG Schach, aus den Angermünder Schulen Bruhn und Einstein-Gymnasium, fünf aus der Anna-Karbe-Grundschule Gramzow sowie weitere aus der Waldrand- (2), der Casekower und der evangelischen Grundschule Schwedt (je 1).

Die stellvertretende Schulleiterin, Christina Kuchenbäcker, begrüßte die Kinder sowie die betreuenden Eltern, Geschwister und Großeltern. „Schach ist ein Denksport und auch förderlich für gute schulische Leistungen“, meinte sie. In einzelnen und auch in gemischten Altersklassen, aber getrennten Wertungen pro Jahrgang, spielten die Mädchen und Jungen in Doppel- und Einzelrunden – mit „glühenden Köpfen“ wurde um jeden Spielpunkt gekämpft. Viele merkten bald, dass Wettkampf völlig anders als Training ist.

Dieter Klebe begleitete die Meisterschaft mit einem speziellen Turnierprogramm für die Auslosung und Spielansetzungen. Nach den absolvierten Partien stieg die Spannung, ehe die Urkunden für die Siegerehrung fertig waren, die jeder Teilnehmer erhielt. Christina Kuchenbäcker lud die Kinder auch schon zur Meisterschaft 2019 ein.

Turnierleiter Jakob Daum, Vorsitzender des Kreisschachverbandes, sowie die Schiedsrichter Frank Oestreich und Thomas Gellert ehrten die Sieger und Platzierten. Sie äußerten sich zufrieden mit den Leistungen. Es hatte sich gezeigt, dass sich eine kontinuierliche Förderung junger Spieler in den Schul-AG auszahlt. Wünschenswert wäre der Übergang in einen Verein.

Die neuen Meister: Viktor Arndt (Gramzow) und Thora Karla Müller (Bruhn Angermün-de/beide U 8), Nikolas Otrosenko (Waldrand-GS/Kästner-AG) und Laura Matzdorf (Gramzow/beide U 10); Friedrich Richard Müller (Bruhn Angermünde/U 12); Ery Tomiczek (U 14) sowie Leon Scherenberg und Freya Henriette Müller (beide U 16/alle Einstein Angermünde).