FC Vorwärts verewigt

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Donnerstag ist nun auch der FC Vorwärts im Weingärtner-Sportpark „verewigt“. Im Sozialtrakt des Hausherrn 1. FC Frankfurt ist neben Fotos von Winfried Mausolf von Europacup-Spielen und einer Nostalgie-Vitrine nun eine ein mal zwei Meter große Tafel mit allen wichtigen Daten und Namen aus der wechselvollen Geschichte des Fußball-Clubs Vorwärts (von 1951 bis 1991) angebracht worden.

Ehemalige Spieler wie Erich Hamann, Horst Wruck und Gerd Schuth waren dabei, als Mitarbeiter der bluesign-Werbeagentur die Historien-Tafel anbrachten. „Der Vorwärts-Fußball hat über 40 Jahre Geschichte geschrieben, auch 20 Jahre lang in Frankfurt (Oder)“, erinnerte Klaus Lange, langjähriger Vize-Klubleiter. Der mittlerweile 88-Jährige hatte die Idee zur Tafel, Gerd Schuth setzte sie praktisch um. „Ja, der FC Vorwärts gehört zur sportlichen Tradition der Stadt und der Region, darf nicht vergessen werden“, betonte der ehemalige Verteidiger Schuth (68). Der 1. FCF mit seinen Fusionspartnern MSV und Eintracht hatte Viktoria ´91 und ab 1971 den FC Vorwärts als Vorläufer. Beim 11. FCV-Treff im März vorigen Jahres hatten die Ehemaligen Geld für diese Aktion gesammelt, sich der FCF-Zustimmung durch-Vizepräsidentin Manuela Weigelt und dem Ehrenratsvorsitzenden Rolf Strecke versichert. Nun endlich sind auch Nägel mit Köpfen gemacht worden.

Über die Stationen Leipzig (1951) und Berlin (1953) war der sechsfache DDR-Meister und zweimalige Pokalsieger 1971 in die Oderstadt „verpflanzt“ worden. Bis auf einen Silberrang 1983 und zahlreiche „Europacup-Schlachten“ konnte der Club nicht wieder an den Glanz der 60-er Jahre anknüpfen. Er stellte 25 A-Nationalspieler. Die Geschichtstafel soll ständige Leihgabe an den 1. Fußballclub Frankfurt sein.

Mit derzeit rund 380 Mitgliedern und 19 Mannschaften im Spielbetrieb ist der 1. FCF der bedeutendste Fußballverein in Ostbrandenburg, die Männer erleben ihre dritte Oberliga-Zittersaison. Mit dem neuen Trainingsplatz-Projekt soll es im Frühjahr losgehen.⇥(he)