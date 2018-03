U-14-Team des EBV erreicht die Final Fours

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt (MOZ) An ihrem letzten Vorrundenspieltag der Bezirksklasse hielt sich das U-14-Team des Eisenhüttenstädter Basketballvereins 1971 schadlos. Gegen die gut spielenden Fürstenwalde Mädchen der WSG gewannen die Jungen mit 72:50 (41:26). Die zweite Partie fand nicht statt, weil der SV Woltersdorf nicht angereist war. Damit gewann der EBV kampflos mit 20:0.

Gegen die Mädchen der Wood Street Giants war der EBV anfangs technisch und körperlich überlegen. Einem schnellen 14:0 folgte ein 20:10 nach dem ersten Viertel. Trainer Daniel Engelien hatte frühzeitig Gelegenheit, auch die Bankspieler einzusetzen. Dadurch gab es verständlicherweise einen kleinen Bruch im Spiel der Gastgeber. Der Heimtrainer stellte zwischenzeitlich auf eine Ganzfeldverteidigung um. Ballgewinne, Fastbreaks und leichte Punkte waren die Folge. Zur Halbzeit führte der EBV mit 41:26 recht souverän.

Nach dem Seitenwechsel gab es bei den Eisenhüttenstädtern defensiv einen Einbruch. Kaum ein Spieler fühlte sich für seinen Gegenspieler verantwortlich. Fürstenwalde kam mit 48:46 (28.) auf. Dazu kamen alte Schwächen in der Chancenverwertung. Auch wenn die EBV-Topscorer Sandro Lay (30) und Vitali Palkin (10) viele Punkte machten, ihre Trefferquote lag unter 30 Prozent. Das war zu schwach. Das dritte Viertel ging mit 20:9 deutlich an die Mädchen aus Fürstenwalde.

Beim Stand von 52:46 ging es ins letzte Viertel der Vorrunde. In diesen zehn Minuten besann sich der EBV wieder, spielte defensiv die gewohnte Aggressivität aus und offensiv gingen prozentual wieder mehr Würfe in den Ring. Vor allem der erste Wurf fand seinen Weg sofort ins Ziel. So wurde es doch noch ein hoher und verdienter 72:50-Sieg.

Erfreulich ist, dass beim EBV-Team acht Spieler punkten konnten, davon drei Spieler zweistellig. Selbst der kleine und noch junge Tom Schlegel verwandelte einen unkontrollierten Wurf aus dem Lauf zu einem erfolgreichen Dreier. Adrian Schubel und Jeremie Kohnert zeigten gute Regiequlitäten.

Trainer Daniel Engelien: „Wir waren die überlegenere Mannschaft. Mein Team hat in den letzten Spielen eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Jetzt zahlen sich die intensiven Trainingsstunden aus. Mitte April fahren wir zum Finale der besten vier Teams nach Oranienburg. Der Halbfinalgegner Red Eagles Rathenow wird uns alles abverlangen. Der Weg ins Endspiel wird sehr schwer. Wir können es nur schaffen, wenn sich das Team hoch motiviert, seine Stärken defensiv abruft und offensiv die Effektivität der Würfe deutlich steigert.“⇥(mbor)