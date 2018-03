Barnimer Ballsportart in der Krise

In Schräglage: So wie hier Konrad Schubert vom 1. SV Eberswalde II geht es dem Barnimer Handball. © Foto: Andreas Gora

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Bernau. Was waren das für Handball-Feste, als noch 1000 Zuschauer in die alte Westend-Halle strömten, um den 1. SV Eberswalde spielen zu sehen. Davon ist nicht mehr viel übrig. Die Zuschauer werden weniger, die Vereine klagen über Spielerschwund. Ist der Handball im Barnim in einer Krise?

An die glanzvolle Zeit kann sich Ron Jordan noch gut erinnern. Denn auch nach der Wende, als er selbst Trainer des 1. SV Eberswalde war, waren es locker 600 Zuschauer, die regelmäßig sonnabends die damals noch viel kleinere Westend-Sporthalle in einen Hexenkessel verwandelten, wenn der 1. SV um Punkte in der 2. Bundesliga kämpfte. Zum Handball zu gehen, war ein Ereignis. Hier traf man sich, hier fieberte man mit, hier hielt es in engen Spielen kaum einen mehr auf den Sitzen.

Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Das erste Herrenteam wurde durchgereicht, spielt jetzt in der Brandenburgliga. Im vergangenen Jahr entschied man sich zu einem folgenschweren Schritt. Die „Legionäre“, also die Spieler von außerhalb, die für Geld spielten, wurden entlassen. „Die forderten immer mehr Geld. Das wollten wir nicht mehr mitmachen“, erklärt Ron Jordan, inzwischen als sportlicher Leiter beim 1. SV Eberswalde. Der Verein vollzog den Umbruch, setzte auf den eigenen Nachwuchs. „Uns war bewusst, dass es sein kann, dass wir nochmal absteigen, von daher kommt das jetzt nicht überraschend“, sagt Ron Jordan. Dass die Zuschauer mit dem mangelnden Erfolg ausbleiben, sei auch verständlich. Wer will schon sehen, wie sein Team jede Woche als Verlierer vom Feld geht? Bislang haben die Eberswalder noch kein einziges ihrer 16 Spiele gewinnen können. Keine Spieler, keine Fans mehr – ist der Handball im Barnim in der Krise?

„Ja und leider ist das kein zeitlich begrenztes, sondern ein dauerhaftes Problem“, weiß Ron Jordan. Dafür gebe es zwei Gründe. „Zum einen haben die Vereine ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Es gab zu wenig ehrenamtliche Übungsleiter im Nachwuchs. Und wenn ich keine Jugend habe, habe ich in der Zukunft auch keine Männermannschaft. Und zum anderen ist eben das Problem, dass man, wenn man kein Geld hat, keine guten Spieler kaufen kann. Da ist man dann immer so ein bisschen von der Philosophie der Stadt abhängig, wie die ihre Sportförderung verteilt, also ob die sich auf einen Verein konzentrieren oder das Geld nach dem Gießkannen-Prinzip verteilen.“

Die Geld-Probleme haben die kleineren Vereine nicht. Hier bekommt sowieso kein Spieler sein Hobby vergütet. Hier ist es eher ein anderes Problem, das zur Krise führte: Es fehlt das Personal. Am deutlichsten wird das beim Finowfurter SV, auch einer einstigen Handball-Hochburg im Barnim. „Ich kann das ganz klar auf den Punkt bringen. Das Kapitel Handball in Finowfurt ist wahrscheinlich bald vorbei“, bringt es Toni Renz, Trainer der ersten Herrenmannschaft auf den Punkt. Die Finowfurter stehen derzeit in der Landesliga Nord auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und sie sind eine Oldie-Truppe. „Die meisten unserer Spieler sind Ü 35, wir haben sogar nur zwei Spieler unter 30. Da kann man in der Landesliga mit den deutlich jüngeren Teams nicht mehr mithalten“, schildert er die Lage. „Wir wissen nicht, ob wir Ende der Saison schon aufhören müssen oder vielleicht noch eine Saison dranhängen, aber dann ist Ende“, prophezeit er. Es könne schon sein, dass der Verein in der Vergangenenheit geschlafen habe beim Thema Jugendförderung. „Aber wir bekommen einfach keine Jugendteams mehr zusammen und schicken daher die wenigen Kinder, die kommen, nach Eberswalde. Das rächt sich jetzt.“ Immerhin gibt es einen Lichtblick: Die Finowfurter Frauenmannschaft in der Verbandsliga ist eine Bank. „Die sind auch noch jung, da wird es weitergehen.“

Aber auch in den Niederbarnimer Handball Hochburgen Bernau und Werneuchen stehen die Zeichen auf Krise. Bei Rot-Weiß Werneuchen hat man gerade mit dem Wegfall von drei Leistungsträgern zu kämpfen. „Nach der Saison müssen wir uns unbedingt zusammen setzen und überlegen, wie es weiter geht“, sagt Trainer Denis Dumke. „Wenn es optimal läuft, bleiben wir in der Landesliga, wenn es mittelprächtig läuft, gehen wir in die Kreisliga zurück und wenn es schlecht läuft, müssen wir die Mannschaft abmelden. Denn es bringt ja nichts, mit vier oder fünf Mann weiterzumachen.“

Woran liegt es, dass den Fußballvereinen der Nachwuchs die Türen einrennt und man im Handball um jedes Kind kämpfen muss? „Fußball ist nun mal das Aushängeschild in Deutschland. Es kommt ständig im Fernsehen. Fußball kann jeder, weil es ein technisch einfacherer Sport ist als zum Beispiel Handball. Was wird in den Schulen im Sportunterricht gespielt, wenn der Lehrer keine Lust hat? Fußball“, beantwortet er sich die Frage selber.

Das bestätigt auch sein Trainer-Pendant in Bernau, Christopher Metzdorf. Seine Bären haben ebenfalls mit knappem Personal zu kämpfen, wenn auch nicht so sehr wie in Werneuchen und Finowfurt. „Aber auch wir sind im Training oft nur sechs Leute“, berichtet Metzdorf. „Bei vielen fehlt die Zeit aufgrund von Arbeit, Familie oder Hausbau“, weiß er. Auch er bedauert, dass in den Schulen zu wenig Handball gespielt wird. „Der Fußball dominiert leider alles.“ Dabei können die Bären wenigstens auch ihren guten Nachwuchs bauen: Die A-Jugend spielt in der Oberliga. „Wir müssen nur die Durststrecke überwinden, bis die A-Jugend in den Männerbereich wechseln kann. Und natürlich hoffen, dass die auch dabei bleiben.“

Gute Übungsleiter finden, die dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen dabei bleiben, scheint also ein wichtiger Schritt für die Vereine zu sein. Aber beim 1. SV Eberswalde will man noch einen Schritt weiter gehen. Hier denkt man derzeit über eine Fusion nach.

„Ich habe schon immer gesagt, wir sollten einen HC Barnim gründen“, sagt Ron Jordan. Jetzt werde man diese Idee weiter führen, will mit dem Finowfurter SV und dem SV Stahl Finow über eine mögliche Fusion sprechen. Es gab auch Gedanken, mit Bernau zu fusionieren. „Aber da sind die Fahrtwege dann zu weit.“ Demnächst wollen sich die Verantwortlichen im Niederbarnim zusammen setzen. „Wir müssen im Handball neue Wege gehen“, ist Ron Jordan überzeugt.