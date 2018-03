Frauke Adesyian

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 300 Neustudierende werden nach Ostern an der Europa-Universität Viadrina erwartet. Für die Erstsemester an der Wirtschafts- und der Kulturwissenschaftlichen Fakultät hat die Europa-Universität eine Willkommenswoche vorbereitet. Viadrina-Präsident Stephan Kudert begrüßt die Neuen am 3. April, 10 Uhr, im Hörsaal 2 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes. Auf einem Infomarkt im Foyer können sich die Studienanfänger bereits ab 9 Uhr über Studienfinanzierung, Wohnangebote und studentische Initiativen informieren.

Ein Begleitprogramm sorgt für erste Kontakte zu Kommilitonen: Am 5. April um 16 Uhr führt der Fachschaftsrat Kulturwissenschaften über den Campus, Treffpunkt ist das Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Ab 17 Uhr findet im Ehrenhof der Viadrina an der Logenstraße ein Grillabend statt. Am 6. April steigt ab 22 Uhr die Willkommensparty im „Frosch Der Club“.