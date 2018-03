Friedersdorf: Aus alt mach neu, mach Kunst

Josefine Jahn

(MOZ) Friedersdorf. Ein ausgedienter Computer steht wohl bei so manchem im Keller. Anstatt ihn zu entsorgen, haben sich die Abiturienten Franz Goltz und Tim Riegner daran gemacht, ihn auseinander zu nehmen und aus Einzelteilen etwas Neues zu gestalten – Upcycling wird diese Art der Verarbeitung genannt. „Wir haben Platinen zusammen geflickt und eine Uhr gebaut, die batteriebetrieben funktioniert“, erklärt Franz Goltz.

Wie in jedem Jahr um diese Zeit präsentieren die Zwölftklässler des Gymnasiums auf den Seelower Höhen ihre Kunstarbeiten, die während der vergangenen zwei bis drei Jahre entstanden sind. Gezeigt werden die Exponate und Installationen im Friedersdorfer Kunstspeicher. „Jörg Miethe und seine jeweiligen Klassen sind ein Dauerbrenner bei uns“, sagte Katrin Rausch vom Friedersdorfer Freundeskreis zur Begrüßung.

In den vergangenen Jahren haben sich die Schüler im Kunstunterricht mit verschiedenen Genres befasst und nach den Themenvorgaben „Emotionen“ und „Empfindungen im Leben“ Werke entworfen und ihre Arbeiten bis zum fertigen Kunstwerk dokumentiert. Auch mit Ausstellungsprinzipien haben sich die Abiturienten befasst und „sich das Konzept selbst überlegt“, bestätigt ihr Lehrer Jörg Miethe. Eine Installation, die den Betrachter über die Wahrnehmung von depressiven Mitmenschen grübeln lässt, versteckt sich hinter einem Vorhang. Tonfiguren sind daneben ausgestellt, Plakate, Zeichnungen und Collagen gehen thematisch ineinander über. Hannes Maerker hat sich selbst vierfach dargestellt. Sein Vater habe ihn gleich erkannt, an den typischen Posen seines Sohnes, wie er sagt. Der Schüler hat mit einem Grafikprogramm am Computer gearbeitet, dort Fotos von sich überdeckt, sodass das Ergebnis ihn ohne Gesicht zeigt, in weichen Pastellfarben, an eine Comic-Zeichnung erinnernd. „Die jungen Leute haben einen anderen Blick auf die Welt. Und das ist ihr gutes Recht“, sagt Vater Olaf Maerker. Es gefalle ihm zu sehen, wozu sein Sohn und dessen Mitschüler in der Lage sind, was sie geleistet haben.

Passend zur Vor-Osterzeit hatte Nico Zacher die Idee, innerhalb der Ausstellung Buchstaben zu verstecken, die sich Besucher notieren können, um dann ein Lösungswort zu erraten. „Was ist denn der Anfangsbuchstabe?“, flüstert Katrin Rausch einem vorbeigehenden Schüler fragend zu. „Ein ‚e’“, verrät dieser. „Da kann sich jeder selber Gedanken drüber machen“, hält Nico Zacher jegliche Lösungsmöglichkeit geheim. Noch für einen Monat wird die Ausstellung im Kunstspeicher zugänglich sein. ⇥(jsj)