Neues Motto „Schwedt. Oder: Faust“

Eva-Martina Weyer

(MOZ) Mit der Aufführung von Goethes „Faust 1 und 2“ am Ostersonnabend haben sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ihren eigenen Klassiker geschaffen. Auch in diesem Jahr gehen die Schauspieler der Frage nach: Was ist des Pudels Kern? Nach einem Jahr „Faust“-Pause heißt es am 31. März mit neuem Motto „Schwedt. Oder: Faust“. Die Schauspieler frischen gerade ihre Textsicherheit wieder auf. Unter ihnen ist Schauspielerin Saskia Dreyer, die in der Rolle des Mephisto begeistert und bei der Premiere im vergangenen Jahr viel Kritikerlob erhielt. Saskia Dreyer lebt in Berlin und ist vor vier Wochen Mutter geworden. Ihr kleiner Sohn heißt Leander. Frisch gebackener Papa ist der Schwedter Schauspieler Daniel Heinz. Die beiden Schauspieler stehen in „Faust“ gemeinsam auf der Bühne.

Rund um das Theaterereignis um Liebe, Religion, Wissenschaft und die großen Fragen des Lebens gibt es auch wieder ein kulinarisches und geistig anregendes Rahmenprogramm. Um 13 Uhr öffnen sich zunächst die Türen des traditionellen Ostermarktes. Hier finden die Besucher Kunsthandwerk, Geschenke, Leckereien und vieles mehr für das Osterfest. Um 14 Uhr hebt sich im Großen Saal der Vorhang für „Faust. Der Tragödie erster Teil.“

In der Theaterpause haben die Gäste die Wahl: Sie können ein Rahmenprogramm im Theater und in der Schwedter Innenstadt erleben. Ob Osterspaziergang, schauspielerische und musikalische Ideen rund um den Faust, die traditionelle Ostereiersuche, eine Kirchturmbesteigung oder ein Orgelkonzert – es gibt Programm für jeden Geschmack. Auf thematischen Führungen lernen die Besucher die einstige Markgrafenresidenz Schwedt kennen und erfahren mehr über Kunst im und am Bau der Uckermärkischen Bühnen. Gleichzeitig wird das große Faust-Büfett eröffnet. Um 18.45 Uhr wird die Vorstellung mit „Faust. Der Tragödie zweiter Teil“ fortgesetzt. Dann gibt es ein musikalisches Nach(t)programm.

Theaterkasse: 03332 538 111 (geöffnet Di.-Fr. 12 - 20 Uhr)