Heißes Yoga mit Vaughn aus New York

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Sein Kurs gilt als das Heißeste, was die Stadt im Fitnessbereich derzeit zu bieten hat. Vaughn Copeland kam aus New York nach Schwedt und bietet seit Kurzem Hot-Yoga im Fitnessverein Medin an. Die Teilnehmer kommen schwitzend aus dem Kurs und sind begeistert vom Training mit dem Afroamerikaner.

Am liebsten hätte er es noch heißer. 35 bis 40 Grad wären ideal, sagt Trainer Vaughn Copeland, aber so warm kann der Fitnessverein Medin im Winter den Raum gar nicht hochheizen. Immerhin schafft es der zusätzlich aufgestellte Raumlüfter auf 28 bis 30 Grad. In diesem Schwitzkasten absolviert Vaughn mit seinen Kursteilnehmern Streck-, Dehn- und Atemübungen.

Seit ein paar Monaten bietet der Verein den neuen Kurs Hot-Yoga an. Hot-Yoga oder Bikram-Yoga ist Yoga in einem heißen Raum mit 26 Haltungen wie Waage, Kobra oder Wirbelsäulendrehsitz und Atemübungen. Die Hitze sorgt nicht nur für gut aufgewärmte Muskeln und Sehnen, es ist vor allem eine Garantie für ein schweißtreibendes Workout der Teilnehmer. Und die sind begeistert.

Sieben Frauen und ein Mann sind zum Kurs am vorigen Sonntag erschienen. Trainiert wird barfuß oder in Socken. Nach einer Stunde kommt Gaby Berthold völlig aus der Puste, aber freudig strahlend aus dem Raum und verrät, wie gut es ihr tue, wenn sie so intensiv trainiere und anschließend jeden Muskel spüre.

Der Kurs und der neue Trainer sprechen sich schnell in Schwedt herum. Vaughn Copeland ist groß, durchtrainiert, symphatisch, ein Hingucker. Wieso es den New Yorker ausgerechnet nach Schwedt verschlagen hat? Er erzählt sofort von Jenny Faber, seiner Liebe. Jenny Faber (28) ist gebürtige Schwedterin und berät und verkauft heute bei Rituals im Oder-Center. 2015 hatte sie Vaughn bei einem Urlaub in Philadelphia kennengelernt. Mittlerweile wohnen beide mit vier Kindern in Schwedt.

Vaughn Copeland hat 13 Jahre bei der Air Force als Techniker gedient. Seinem Körper sieht man an, dass er viel trainiert hat, unter anderem auch in der Volllkontaktsportart Mixed Martial Arts. Wegen eines Rückenleidens musste er den Job an den Nagel hängen und sich selbst therapieren. Yoga, Callanetics, Gummiband – irgendwann entdeckte er Bikram-Yoga für sich und seinen Rücken.

Nach der Geburt von Sohn Zaire zog die deutsch-amerikanische Familie nach Schwedt. Jennys Opa kam auf die Idee, im Fitnessstudio nachzufragen. Nach einem Probekurs war sich Nadine Kundler von Medin sicher, dass das mit dem Hot-Yoga läuft. Vaughn leitet inzwischen auch einen Kurs im Fitolino in Eberswalde.