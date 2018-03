Joachimsthal diskutiert über Mandatsentzug

Marco Marschall

Joachimsthal Die Joachimsthaler Stadtverordneten haben auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Mandatsentzug für jene Volksvertreter diskutiert, die regelmäßig von Versammlungen fernbleiben. Bernhard Fehse (SPD) hatte das Thema aufgegriffen. Es falle auf, dass einige Abgeordnete nie kämen, sagte er im Gremium, das erneut spärlich besetzt war. Nur acht von 15 Stadtverordneten waren anwesend. Hauptamtsleiter Fenner möge prüfen, ob man das Mandat nach drei Mal unentschuldigtem Fehlen nicht entziehen könne. Bürgermeister René Knaak-Reichstein (CDU) hielt das nach Kommunalrecht für unwahrscheinlich. Und auch die Kommunalaufsicht macht nach einer Anfrage der Märkischen Oderzeitung deutlich: „Ein Verlust des Mandates wegen Nichtteilnahme an Sitzungen der kommunalen Vertretung ist nicht vorgesehen“. Die Vertreter sind auf fünf Jahre von den Bürgern gewählt. In einem Jahr ist es wieder soweit.⇥(mm)