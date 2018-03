Eine Linde für Benjamin

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Landgrabenhain gegenüber dem Oder-Center sind am Freitag sieben neue Bäume gepflanzt worden. Auch eine Silberlinde für den einjährigen Benedikt wurde dabei gepflanzt. Seine Eltern Christine und Christian Schneider wünschten ihrem Kind damit, dass es so stark wird, wächst und jedem Sturm im Leben standhält wie dieser Baum. Mehr als 100 Schwedter haben inzwischen aus unterschiedlichsten Gründen das Angebot der Stadt genutzt, selbst einen Baum zu pflanzen. Inzwischen schaut sich die Stadt bereits nach einem dritten Ort dafür um. Der Lebenskreis an der Lindenallee ist bereits komplett bepflanzt, der Landgrabenhain hat noch Platz für zirka 15 Bäume.

Unter den Baumpaten am Freitag waren auch Groß- und Pateneltern, sowie Mitglieder des Heimatvereins. Mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Thiemer pflanzten sie eine Esskastanie.⇥(md)