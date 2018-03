29-Jähriger stirbt nach Kollision mit Baum

Jörg Kühl

Lindenberg/Falkenberg (MOZ) Donnerstagabend hat sich zwischen Lindenberg und Falkenberg ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Ein 29-jähriger Fahrer aus Mixdorf war gegen 18 Uhr mit seinem Pkw VW von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

29 Feuerwehrleute aus Lindenberg, Falkenberg, Görsdorf, Stremmen und Ranzig waren zum Einsatzort geeilt. Mit Hilfe von hydraulischen Rettungswerkzeugen, die die Feuerwehrleute aus Lindenberg und Ranzig mitführten, musste der Verunglückte aus dem Wrack geschnitten werden. Einsatzleiter war der Lindenberger Wehrleiter Michael Wollenberg. Die Kreisstraße wurde für die Unfall­aufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

An der Unfallstelle waren neben Polizeibeamten auch ein Spezialist der DEKRA vor Ort, um den Unfall technisch zu untersuchen. Bislang gibt es keine Erkenntnisse zur Unfall­ursache, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie der Wehrführer der Gemeinde Tauche, Karsten Schwebe, mitteilt, wurden die Feuerwehrleute in dem Lindenberger Gerätehaus von Notfallseelsorgern betreut.

Der letzte Unfall mit tödlichem Ausgang, bei dem die Kameraden der Feuerwehr der Gemeinde Tauche technische Hilfe leisten mussten, hatte sich im Juli 2010 ereignet. Damals war ein 23-jähriger Autofahrer nach einem Unfall zwischen Schwenow und Werder seinen Verletzungen erlegen.