B 87 ab Montag gesperrt

Janet Neiser

Beeskow/Müllrose (MOZ und Olaf Gardt) Ab Montag dauert der Weg zur Arbeit oder zur Kita um einiges länger, jedenfalls wenn Autofahrer aus Richtung Beeskow nach Müllrose müssen. Dann beginnt nämlich die Sanierung der B 87 zwischen der Ortsumgehung der beiden Städte. Und das heißt: Vollsperrung.

Drei Bauabschnitte sind auf dem neun Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße 87 geplant. Der erste betrifft das kurze Stück der B 87 zwischen der Ortsumgehung Beeskow und Ragow. Dort werden die Maschinen am Montag anrücken und mit der Asphalterneuerung beginnen. Nach Planungen des Landesbetriebs Straßenwesen, der als Bauherr fungiert, hat die Firma Oevermann dort bis etwa 6. April zu tun. Es wird gefräst, asphaltiert, markiert und die Straßenränder werden wieder hergestellt.

Mit dem zweiten Bauabschnitt Ragow-Gut Zeisigberg soll es dann am 9. April weitergehen. Dort steht das gleiche Programm auf der Tagesordnung. Allerdings zieht sich dieser Bauabschnitt bis 18. Mai hin.

Für Autofahrer, die von Beeskow Richtung Müllrose unterwegs sind, gilt in dieser Zeit als offizielle Umleitung die Fahrt von Beeskow über die B 246 bis Grunow, dann übie L 435 über Mixdorf bis Müllrose. Die gleichen Straßen soll auch der Gegenverkehr nutzen, der an der südlichsten Abfahrt von der Ortsumgehung Müllrose abgeleitet wird.

Ob man zumindest in den ersten Wochen von Oegeln nach Ragow über die Landwirtschaftswege fahren kann, gilt es auszuprobieren. Eine Aussage dazu gibt es vom Landesbetrieb nicht. Auch keinen Hinweis darauf, dass man durchaus von Beeskow über Raßmannsdorf und Neubrück nach Müllrose gelangen kann.

Am 22. Mai schließlich geht der dritte und letzte Bauabschnitt des 2,1 Millionen Euro teuren Sanierungsprojektes los. Betroffen ist dann der Abschnitt von Gut Zeisigberg bis zur Ortsumgehung Müllrose. Am 11. Juni soll auch dieser fertig sein, heißt es im Bauablauf des Landesbetriebs Straßenwesen. Wie in dieser Zeit die Zufahrt zum Gut Zeisigberg erfolgt, war bis Freitag noch unklar. Da hat Schlaubetals Amtsdirektor Mathias Vogel noch einmal das Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen gesucht. Denn auch in der Amtsverwaltung häuften sich sich die Anfragen zum Ablauf der Baumaßnahme.

Doch weder der Amtsdirektor noch die betroffene Entwicklungsgesellschaft, die auf dem Gut Zeisigberg eine Kita und eine Seniorenresidenz betreibt, waren bis dahin zufriedenstellend auskunftsfähig. „Ich habe am Freitagfrüh noch einmal beim Landesbetrieb angerufen“, sagt Vogel. Und plötzlich – nachdem der Druck der Öffentlichkeit größer geworden war – erhielt er auch detaillierte Auskünfte. „Die Zufahrt zum Gut Zeisigberg wird auch im dritten Bauabschnitt gewährleistet sein“, kann er Mitarbeiter des Guts, Eltern und Angehörige beruhigen. „Beim dritten Bauabschnitt soll es nur eine halbseitige Sperrung geben.“

Ob Kraftfahrer aus Richtung Beeskow währen des letzten Bauabschnitts immer noch die lange Umleitung fahren müssen, ließ der Landesbetrieb Straßenwesen auch am Freitag noch offen. Die jetzt vorliegenden Information hätte man seitens des Landesbetriebs schon viel früher geben können, betont der Schlaubetaler Amtsdirektor und sagt angelehnt an eine Kommentar-Überschrift der Märkischen Oderzeitung in der Freitagausgabe „Informationsfluss ist das A und O.“

Wenn der Verkehr dann wieder regulär Richtung Müllrose rollt, gibt es allerdings weitere Bauarbeiten. Dann werden Teile der Beeskower Ortsumgehung neu asphaltiert.