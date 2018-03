Runder Tisch zur Altstadt gefordert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Hickhack um die Verkehrsberuhigung in der Großen Straße nimmt kein Ende: Da die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend nicht beschlussfähig war, bleibt vorerst die Pollerregelung in der Altstadt. Nach heftiger Debatte wurde die umgehende Einrichtung eines Runden Tisches gefordert.

Wieder wurden die Stadtverordneten von protestierenden Altstadt-Händlern und ihren Transparenten empfangen. Und wieder sind die Gewerbetreibenden am kommunalpolitischen Regularium mit ihrem Protest gescheitert. Diesmal war die nicht fristgerechte elektronische Aussendung der Einladung, der Tagesordnung und der Tagungsunterlagen an die Stadtverordneten der Grund, dass kein Beschluss gefasst werden konnte. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock rügte diesen Umstand vor Eintritt in die Tagesordnung und verwies darauf, dass jeder am Donnerstag gefasste Beschluss rechtlich anfechtbar würde. Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster entschied daraufhin, die Stadtverordnetensitzung nur bis zur Einwohnerfragestunde durchzuführen und alle Beschlussvorlagen auf die Nächste zu verschieben.

Damit war auch der Beschluss vom Tisch, der die Demontage des provisorischen Nord-Pollers in Höhe der Buchhandlung Micklich bewirkt hätte. Andererseits war aber diese vom zeitweiligen Ausschuss zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt eingebrachte Vorlage vom Hauptausschuss um den Zusatz ergänzt worden, dass dann der automatische Poller am Südeingang dort die Ein- und Ausfahrt ständig blockieren solle. Dieser Kompromiss brachte die Altstadthändler wieder auf die Palme, denn sie wollen eine Lösung ganz ohne Poller. Buchhändler Falko Micklich sagte: „Ich möchte eine verkehrsberuhigte Altstadt und keine abgeriegelt, verschlossene Stadt.“ Der zeitweilige Ausschuss sollte beauftragt werden, bis zur Sommerpause eine befriedigende Verkehrslösung zu finden. Micklich schlug dafür einen Runden Tisch vor und erntete allgemeine Zustimmung.

Neben Geschäftsleuten meldeten sich auch Anwohner der Altstadt zu Wort. So beschrieb unter anderem Gabriele Weber aus der Georg-Kurtze-Straße eindrucksvoll, wie umständlich die Fahrt zum Stellplatz verlaufe. Dr. Siegrid Böhme, die in der Klosterstraße eine Kinder- und Jugendpsychiatrie-Praxis betreibt, sagte: „Es gibt keine Diskrepanz zwischen Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Altstadt, ich sehe gar keine Notwendigkeit, dass immer ein Kompromiss gefunden werden muss!“

Linken-Stadtverordnete Ute Wunglück drängte: „Der Runde Tisch sollte so schnell wie möglich einberufen werden und sich mit der Situation der gesamten Altstadt, nicht nur den beiden Pollern, beschäftigen. Wir sind leider darin geübt, so etwas auf die lange Bank zu schieben, aber ich will nicht, dass wir in der nächsten Sitzung wieder die gleichen Fragen und Forderungen diskutieren.“ Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster fasste zusammen, dass an einem möglichst großen Runden Tisch Vertreter der einzelnen Interessengruppen einschließlich Kommunalpolitik, verstärkt durch Fachkompetenz aus dem Fachbereich Technische Dienste, miteinander ohne die Restriktionen einer Stadtverordnetensitzung ihre Argumente austauschen und eine Lösung suchen sollten.