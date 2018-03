Der Rückzug der Opolkas

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Brüder Opolka werden das Schloss Hubertushöhe bei Storkow verkaufen.

Das seit sechs Jahren betriebene Projekt, einen Kunst- und Literaturpark zu entwickeln, ist beendet, erklärte Rainer Opolka am Freitag. Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig sprach von einem Desaster.

Die Stadtverordneten wurden am Donnerstagabend informiert. Die Nachbarn der Opolkas erfuhren es im Laufe des Freitags durch E-Mails: Das größte Tourismusprojekt der Region ist gescheitert.

Das Vorhaben, dass die beiden Brüder Opolka stemmen wollten, war ehrgeizig. Im Park von Schloss Hubertushöhe, das ihnen seit Jahren gehört, sollten Literaturpfade entstehen mit Aphorismen und Gedichten. Ein Künstlerdorf war geplant und eine Kunsthalle. Eine 38 Meter hohe Plattform sollte den Blick in die Landschaft frei geben. Kunstpfade sollten bis nach Wendisch Rietz und zu den Groß Schauener Seen führen. Die Stadt Storkow hatte ihr Tourismuskonzept auf dieses Vorhaben abgestimmt, ihren Bauhof verlegt, damit dort Parkplätze für den Besucheransturm entstehen können.

Sechs Millionen Euro haben die Brüder in den vergangen Jahren in die Hubertushöhe investiert, sagte Rainer Opolka am Freitag. Das Schloss habe sich nie gerechnet, auch bei den Vorgängern nicht. Nach so langer Zeit stufe das Finanzamt ein solches nicht gewinnbringendes Eigentum als Liebhaberei ein, dann sind keine Abschreibungen mehr möglich. Auch deshalb wurde jetzt die Reißleine gezogen. Vor allem aber der Bauantrag von der Unteren Naturschutzbehörde sei immer wieder abgelehnt worden. Die geplante 15 Millionen-Investition im Landschaftsschutzgebiet ist damit erledigt, so Opolka.

Die Schuld sieht der Mäzen, der deutschlandweit mit dem Kunstprojekt „Die Wölfe sind zurück“ für Aufsehen gesorgt hatte, bei einigen Mitarbeitern der Kreisbehörde, die partout keine Genehmigungen erteilen wollten. Er habe von allen Seiten unterstützende Worte gehört, aber unterstützt habe man sie letztlich nicht, sagt Rainer Opolka mit Blick auf die Potsdamer Ministerialebene. Namentlich nennt er Umweltminister Jörg Vogelsänger. Sein Haus und die Kreisverwaltung hätten sich die Verantwortung immer hin- und hergespielt.

Jörg Vogelsänger erklärte gestern, dass er das Verfahren vor einem Jahr an die Untere Naturschutzbehörde abgeben habe. „Damit ist der Kreis verantwortlich“, sagte Vogelsänger. „In Genehmigungen werde ich mich nicht reinhängen“, ergänzte er. Genau das ist für Opolka der Punkt: Die Politik lasse die Verwaltung tun was sie wolle. Er ist überzeugt, dass sein Bauantrag genehmigungsfähig gewesen wäre. Auch die Umwandlung eines Bootshauses in ein Restaurant. Denn das hätte nicht weiter ins Wasser geragt als der jetzige Bau. „Ich habe schon mit Maklern geredet, es gibt Interessenten für das Schloss“, sagt Opolka dann noch.

Cornelia Schulze-Ludwig, Bürgermeisterin von Storkow spricht von einem Desaster für ihre Stadt. Schließlich hat das Vorhaben eine zentrale Rolle für die Kulturentwicklung der ganzen Region spielen sollen und die Kommune habe sich stadtplanerisch darauf konzentriert. Sechs Jahre Arbeit seien hin. Die Region habe an einem Strang gezogen. Auch dem Investor bescheinigt sie Kompromissbereitschaft.

Am späten Freitagnachmittag dann die überraschende Stellungnahme des zuständigen Landratsamtes in Beeskow: Der Bauantrag sei befürwortet worden. Aber die Entscheidung müsse letztlich in Potsdam fallen. Deshalb sei sie in dieser Woche zum Hause Vogelsänger geschickt worden.