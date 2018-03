Übers Box-Training zur Lehrstelle

Michel Nowak

Kienbaum/Woltersdorf Viele Unternehmen klagen über einen Mangel an geeigneten Auszubildenden. Die Firma „Heizung und Sanitär Woltersdorf“ (HSW) kennt dieses Problem nicht. Sie gewinnt ihren Nachwuchs mit einer ungewöhnlichen Idee unter dem Motto: Übers Boxtraining zum Ausbildungsplatz.

Heute endet im Bundesleistungszentrum Kienbaum nämlich ein einwöchiges Azubi-Camp. Unter dem offiziellen Titel „HSW Kennenlerntage“ hat Geschäftsführer Michael Gürtler fast 20 angehende Schulabsolventen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zusammengeholt. Die Schulen in Erkner, Woltersdorf, Strausberg, Grünheide, Neu Zittau und Müncheberg haben sie eigens freigestellt. In Kienbaum absolvieren sie ein straffes Programm: Mit einem Besuch des Ausbildungszentrums Hennickendorf, mit einer Hausmesse und Vorträgen über die Ausbildung bei HSW. Vor allem aber mit jeder Menge Sport. American Football, Biathlon und Frisbee gehören dazu. „Die Jungs kommen kaum zum Luftholen“, sagt Michael Gürtler, „morgens geht es um 7 Uhr los und abends kommen sie teilweise erst um 21 Uhr aus dem Kraftraum.“

Einer der Höhepunkte ist zweifellos die Trainingseinheit mit Profibox-Coach Georg Bramowski, dem langjährigen Assistenten von Kult-Trainer Ulli Wegner. Rau und herzlich zugleich zeigt Bramowski den Teilnehmern die Grundtechniken des Boxens. Der 57-Jährige hat dazu noch die eine oder andere Lebensweisheit parat: „Eure Freunde könnt ihr euch aussuchen, mit eurem Chef müsst ihr leben“, sagt er.

Die Schüler und einige Azubis des ersten Lehrjahrs streifen anschließend Boxhandschuhe über und versuchen sich erstaunlich ansehnlich an verschiedenen Schlägen. Michael Gürtler beobachtet sie dabei: „Sport hat immer einen Bezug zu unseren Leistungen“, sagt er, „die Lehrlinge müssen sich im Arbeitsleben auch durchboxen.“

Seit fünf Jahren bietet „Heizung und Sanitär Woltersdorf“ solche Camps an. „Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell“, so der Geschäftsführer, „wir gewinnen jedes Mal Fachkräfte und wir können für uns werben – als guter Arbeitgeber.“ Das lässt sich die Firma einiges kosten. Von einem niedrigen fünfstelligen Betrag spricht Michael Gürtler.

Das Ergebnis gebe ihm aber recht, sagt er. Denn spätestens beim Besuch einer HSW-Baustelle am Donnerstag steht auch in diesem Jahr fest: Von den Teilnehmern begeistern sich wieder genügend für einen der fünf Ausbildungsplätze zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik in Woltersdorf.