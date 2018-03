Raus aus der Opferrolle

So funktioniert es: Gregor Seider und Brit Ludwig zeigten eindrucksvoll, wie man sich mit Blitzdefence und WingTsun wirkungsvoll gegen Übergriffe verteidigen kann. © Foto: Gerrit Freitag

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Wie kann ich mich schützen?“ – diese Frage stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der der Arbeitskreis Opferschutz am Donnerstag in die Volkshochschule eingeladen hatte. Dabei wurde moderne Selbstverteidigung eindrucksvoll demonstriert.

„Nein! Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe!“ Die Stimme von Brit Ludwig ist laut. Sie klingt entschlossen. Selbstbewusst schaut sie dem breitschultrigen Mann, der ihr langsam näher kommt, direkt ins Gesicht. Sie macht sich groß, hebt die Arme. Mit nach vorn gestreckten Handflächen signalisiert sie, dass sie ein weiteres Überschreiten ihrer persönliche Grenze nicht tolerieren wird. Als der Mann diese Signale ignoriert, geht alles ganz schnell: Brit Ludwig macht einen Schritt nach vorn und versetzt dem Angreifer einen doppelten Handflächenstoß. Der Mann taumelt. Sie blockiert seinen Arm, schlägt mit der Handkante gegen seinen Hals.

„Das sieht brutal aus. Aber im Ernstfall haben wir es mit einem Angreifer zu tun, von dem wir nicht wissen, was er mit uns vor hat“, sagt Gregor Seider und fügt hinzu: „Wir haben das Recht und die Pflicht dafür zu sorgen, dass wir heil nach hause kommen.“ Gregor Seider ist Polizeibeamter. Er trainiert seine Kollegen in Sachen Selbstverteidigung und Krisenkommunikation, und er ist Assistenzlehrer an der Frankfurter Wing-Tsun-Schule. Gemeinsam mit Brit Ludwig hat er einige Techniken des Programms Blitzdefence demonstriert.

„Blitzdefence ist unser Basistraining für Anfänger. Darin sind die wirkungsvollsten Techniken zu einer Art Notfallkoffer zusammengepackt“, erklärt Jens Feld, der die Wing-Tsun-Schule seit 2011 leitet. Trainiert werde auch die Körpersprache, denn die seit der erste Schritt der Selbstverteidigung, sowie deeskalierendes Verhalten. Seine Ratschläge: „Werden Sie laut, holen Sie sich Hilfe, bleiben Sie nicht in der Opferrolle.“ Ähnlich sieht es auch die Polizeihauptkommissarin Katrin Gassner. „Machen Sie auf sich aufmerksam, notfalls mit einer Trillerpfeife“, sagt sie und rät dazu, das laute Hilfe-Rufen vorher zu üben.

Zu der Präventions-Veranstaltung eingeladen hat der Arbeitskreis Opferschutz anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer. „Die Zahl der Ratsuchenden, die sich an uns wenden, steigt kontinuierlich“, hat Sarina Kirsch-Lawrenz von der Frankfurter Opferberatung festgestellt. Das habe sowohl mit der zunehmenden Bekanntheit der Beratungsstelle, die es seit August 2002 gibt, zu tun, als auch mit der Größe ihres Einzugsgebietes, das den gesamten Bezirk des Frankfurter Landgerichts umfasse. Sarina Kirsch-Lawrenz und ihre Kollegin Ewa Sienkiewicz-Hippler betreuen vor allem Opfer von Sexualstraftaten, aber auch Menschen, die Körperverletzung, Stalking, Raub, Einbruch oder andere Bedrohungssituationen erfahren haben. Mit der Informationsveranstaltung wollen sie die Teilnehmer stark machen, gefährliche Situationen zu erkennen und im Ernstfall richtig zu handeln.

Informationen zum Angebot der Opferhilfe unter www.opferhilfe-brandenburg.de sowie zur Wing-Tsu-Schule unter www.wt-frankfurt-oder.de