Wohl Kampf um jeden Grashalm

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Kaum etwas bringt einen Trainer mehr in Rage, als inkonsequentes Abwehrverhalten, wenn der Sieg doch greifbar nahe erscheint. Wenn das kurz vor Abpfiff noch ein Gegentor für den Gegner ermöglicht, stehen der Mannschaft ungemütliche Momente in der Kabine bevor. Was FSV-Trainer Ingo Kahlisch seinen Spielern am vorigen Sonntag nach dem 2:2 in Staaken zu sagen hatte, blieb in der Kabine. Der Ausgleichstreffer für den Außenseiter war in der dritten Minute der Nachspielzeit gefallen.

An diesem Sonntag muss der Spitzenreiter zum Nachholspiel in die Märkisch-Oderland-Kreisstadt Seelow reisen. Bei der dortigen Viktoria gab es in der Vorsaison auch ein 2:2. Da hatten die Rathenower kurz vor Ende der regulären Spielzeit über die 2:1-Führung gejubelt, bis ihnen in der Nachspielzeit die Freude wieder verging.

Aktuell ist der SV Viktoria akut abstiegsgefährdet. Unter 17 Vereinen der Oberliga Nord belegt er Rang 13. Theoretisch könnte Seelow durch eine Niederlage gegen den Favoriten, bei gleichzeitigen Erfolgen der anderen Abstiegskämpfer, auf Platz 16 abrutschen. Wer da bei Saisonschluss steht, muss runter in die Brandenburgliga. Den havelländischen Kreisstädtern dürfte also Kampf um jeden Quadratzentimeter Rasen und jeden Grashalm bevorstehen. Da der FSV Optik nach Saisonende eine Liga höher spielen will, sollte Kahlisch keine Probleme dabei haben, den Kampfgeist seiner Spieler anzustacheln. Das Nachholspiel, ursprünglich war die Partie im Dezember angesetzt, beginnt um 14.00 Uhr.