Fleischfrei fürs Klima

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Kein Lammbraten zu Ostern, kein Schinken und keine Wurst zum Frühstück, auf Fleisch über die Feiertage und darüber hinaus verzichten? „Das nützt dem eigenen Geldbeutel, der Gesundheit und dem Klima“, sagt Andrea Steckert, vom Climate Cultur Lab (CCL), auf Deutsch Klima Kultur Labor.

Wie viele Tonnen CO2 (Kohlendixiod) durch Fleischfasten vor Ort eingespart werden können, hat das Pestel Institut aus Hannover erstmals in landkreisgenauen Zahlen berechnet. Nicht ohne Hintergrund. Denn das CCL ist ein Projekt des Instituts, das das Thema Klimawandel und eine CO2-arme Ernährung und Lebensweise auf seine Fahnen geschrieben hat.

Zu den erfassten Daten: Im Landkreis Oberhavel wohnen rund 43 893 Christen beider Konfessionen. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts verursachen sie bei einer durchschnittlichen Ernährungsweise zusammen rund 1 344 Tonnen Kohlendioxid pro Woche. Entschlössen sich alle Christen in der Karwoche zum Umstieg auf Gemüsekost, könnten sie innerhalb von nur sieben Tagen 529 Tonnen CO2 einsparen und damit etwas gegen die Erderwärmung tun. Würde die Gesamtbevölkerung des Landkreises gar während der 40-tägigen Fastenzeit auf tierische Nahrungsmittel verzichten, gelängen satte 22 020 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre.

Warum Christen, warum Ostern? Zufall und doch passend, sagt CCL-Leiterin Andrea Steckert. Geht es doch ums Fasten, in diesem Fall der Fleisch-Verzicht. „Ernährung ist eines der Schlüsselthemen, wenn wir wissen wollen, wie unsere Alltagsgewohnheiten zu einer besseren Zukunft beitragen können“, sagt Steckert.

Mit den erstmals erfassten Daten für jeden Landkreis soll das Thema möglichst nah an die Bewohner getragen werden, „als Einstieg, als Gedankenspiel, sich mit dem Klimaschutz zu beschäftigen“, so Steckert. Jedem Menschen werde mit dem täglichen Essen indirekt die Entscheidung aufgetischt, wie er leben wolle? „Denn es ist schon längst bekannt, dass die Fleischproduktion die Treibhausgas-Emissionen in die Höhe treibt“, so Andrea Steckert.

Das CCL-Online-Angebot (www.climateculture-lab.de) zum Klima-Kultur-Wandel unterstützt Veränderungsprozesse im beruflichen als auch im privaten Alltag hin zu einer emissionsärmeren Welt.