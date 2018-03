Patzelt will zur Arbeit verpflichten

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt (CDU) sucht Ideen, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Derzeit sammelt er Meinungen und Vorschläge in seinem Wahlkreis ein. Patzelt hat Gespräche im Frankfurter Arbeitsamt und gestern mit Landrat Rolf Lindemann (SPD) und der Sozialdezernentin Angelika Zarling geführt.

Wenn man ihn als Flüchtlingsfreund bezeichne, werde er missverstanden, erklärte Martin Patzelt am Freitag im Beeskower Landratsamt. Man müsse die Integration geflüchteter Menschen im Eigeninteresse vorantreiben. „500 000 junge Männer ohne Arbeit, ohne Frau, ohne Perspektive, wie lange soll das gut gehen“, fragt er mehr rhetorisch.

Perspektiven will er bieten. Patzelt schwebt vor, dass die jungen Männer und andere Füchtlinge Abeit erhalten. Jobs in Vereinen, Verwaltungen und ganz normalen Betrieben. Die Bezahlung soll der Staat tragen, die Beschäftigungsdauer bei sechs Stunden täglich liegen. „Die Bezahlung“, so überschlägt es Patzelt, „würde dann ungefähr dem entsprechen, was die Menschen an Sozialleistungen ohnehin vom Staat bekommen“. Die verkürzte Arbeitszeit lasse den Menschen zudem noch Zeit für Sprach- und Weiterbildungskurse. Es sollen einfache Arbeiten sein, die die Menschen ohne große Vorkenntnisse ausführen können. „Es gibt unglaublich viel Arbeit“, ist sich Patzelt sicher.

Durch die geförderte Arbeit, wirbt er für seine Idee, würden alle Seiten profitieren. Auch der Arbeitgeber, der ja eine Mehrleistung durch den neuen Mitarbeiter, den er nicht bezahlen müsse, erhalte. Dafür beteilige er sich automatisch an der Integration, lerne den Flüchtling an, helfe persönlich oder durch seine anderen deutschen Mitarbeiter bei der Sprachausbildung. Gibt es solche Stellen, will Patzelt die „Flüchtlinge in Arbeit verpflichten“. Dies sei die beste Möglichkeit zur Integration. Wer arbeite, habe einen strukturierten Tagesablauf und erfahre, dass man auch im reichen Europa für Geld eine Leistung erbringen müsse. Ein weiterer Vorteil sei, dass man damit auch die Kontakte zwischen den Menschen stärke. Zu ihm habe mal ein Flüchtling gesagt, dass er gar nicht wisse, warum er Deutsch lernen solle, wenn doch kein Deutscher mit ihm spreche. Durch Arbeit, so Patzelt, würden auch die Deutschen Flüchtlinge als Menschen besser kennen lernen.

Zarling und Lindemann zeigten sich aufgeschlossen für die Ideen, mahnten aber weiteren Bürokratieabbau an. Man lasse syrische Flüchtlinge zehnseitige Formulare ausfüllen, die selbst ein Deutscher nicht verstehe. Vor jeder Beschäftigungsmaßnahme müsse eine Eingliederungsvereinbarung mit einem Flüchtling geschlossen werden. Aus Sicht Lindemanns „völliger Blödsinn“.

Angelika Zarling verwies darauf, dass es ein ähnliches Instrument, die „Soziale Teilhabe“ bereits gibt. Dieses sei aber sehr begrenzt. 107 Stellen habe der Kreis beantragt und auch relativ schnell besetzt. Eine Ausweitung dieses Programms auch für Flüchtlinge könne sie sich sehr gut vorstellen.

Zarling und Lindemann gaben Patzelt mit auf dem Weg, dass man schnell Fortschritte bei der Integration brauche. „Sonst kippt die Stimmung“, ist sich der Landrat sicher. Ehrenamtliche Helfer würden sich immer mehr aus der Flüchtlingsbetreuung zurückziehen, einige auch aus Enttäuschung. Angelika Zarling forderte, auch stärker einen öffentlichen Diskurs zuzulassen. Man müsse Dinge, die nicht funktionieren, ansprechen können, ohne in irgendeine Ecke gestellt zu werden.