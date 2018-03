Rohrbruch verwandelt Felder in Matsch

René Matschkowiak, Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Landwirt Herbert Kania kommt nicht zur Ruhe. Nach einem Rohbruch unter seinen Feldern bei Hohenwalde im Sommer, kam es nun zu einem neuerlichen Vorfall. Die FWA macht ihm langfristig Hoffnung.

Herbert Kania hört sich verzweifelt an, als er über sein Feld an der B 87 führt. Im August hatte er einen Wasserohrbruch unter seinem Land zwischen Hohenwalde und Markendorf bemerkt. Das Wasser floss tagelang, dann die vermeintlich gute Nachricht: Das Leck ist repariert. Doch nun ein erneuter Schaden.

Das Wasser floss in den vergangenen Wochen wieder und die Folgen kosten richtig Geld. Auf einem etwa einen Hektar großen Feld, auf dem Mais wächst, hat er tonnenweise Muttererde aufschütten müssen, damit er es überhaupt betreten kann. Der Mais steht noch vom letzten Jahr, da die Ernte mit dem Traktor unmöglich ist. Wege hat Kania mit Schotter und Splitt ausgebessert. Außerdem hat er Gräben angelegt, damit das Wasser abfließt. Ein fast fünf Hektar großes Feld konnte er noch nicht bestellen, weil auch hier das Befahren mit Landmaschinen unmöglich ist. Stroh, das er vergangenes Jahr vom Feld geholt hat, war so nass, dass er es nicht verwenden konnte. Das von der FWA aufgebaggerte Loch wurde mit Sand zugeschüttet, der inzwischen nachgesackt ist.

„Eigentlich müsste das jetzt schon so aussehen, wie dahinten“, zeigt Herbert Kania auf ein grün schimmerndes Feld. „Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll“, sagt er. Die einzige Möglichkeit sei, das Feld stillzulegen. „Durch das Wasser sind die ganzen Nährstoffe rausgespült, das ist auch eine große Umweltsauerei“, stellt Herbert Kania fest. Unter dem gefrorenen Boden fließe das Wasser weiter. „Wenn es dann taut, ist alles zu spät“, stellt der 70-Jährige fest. Hauptsächlich Roggen und Weizen baut er üblicherweise auf dem toten Feld an. Allerdings ist es für dieses Jahr schon zu spät. Ein weitere finanzieller Verlust bahnt sich an, denn was nicht da ist, kann nicht verkauft werden.

Währenddessen berichtet die FWA, dass die Leitung unter Kanias Feld offensichtlich schadanfällig ist. Sie musste bereits viermal repariert werden; 1996, 2012 und zuletzt zweimal in den vergangenen Monaten. Nach dem Rohbruch im August gab es erneut einen Vorfall im Februar dieses Jahres. „Dieser zweite Rohbruch wurde umgehend beseitigt“, berichtet Anne Silchmüller aus der Geschäftsführung der FWA. Vor wenigen Tagen habe eine weitere Kontrolle der Bruchstelle stattgefunden, die Baugrube sei mit Begrünungserde gefüllt worden.

Weitere Rohrbrüche seien nicht auszuschließen, bestätigt Anne Silchmüller. Langfristig macht sie dem Landwirt aber Hoffnung, da die Leitung unter seinem Land außer Betrieb genommen wird, wenn in den kommenden Jahren im Rahmen der Ertüchtigung des Wasserwerks Müllrose eine Trinkwasserleitung von dort nach Rosengarten gelegt wird.