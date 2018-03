Verwaiste Stühle in der Chefetage

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Stühle in der Chefetage des Rathauses leeren sich. Noch-Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst hat sich verabschiedet. Die Amtszeit von Nachfolger Matthias Rudolph beginnt erst am 7. Mai. So lange leitet der Erste Beigeordnete, Eckhard Fehse, das Haus. Er geht Ende Juni in den Ruhestand.

Der Fachbereich Bürgerdienste, zu dem Ordnung, Gewerbe, Standesamt, Soziales, Integration, Wohnungswesen, Bürgerbüro, Kultur und Sport gehören, hat seit neun Monaten keinen Leiter. Eckhard Fehse und Hans-Ulrich Hengst teilten sich den Job. Fehse führt zudem den Bereich Zentrale Dienste – Personal, Steuern, Rechtsstelle, Kasse und Finanzen fallen darunter. Hengst kümmerte sich um Wirtschaftsförderung, Vergabestelle, Fördermittelmanagement und einiges mehr.

Nun liegt das alles erst mal in Fehses Hand. Der 64-Jährige gibt sich gelassen. Er kennt es von Urlaubsvertretungen. „Wichtig ist, dass das Tagesgeschäft läuft, gebucht wird, die Telefonzentrale besetzt ist“, sagt er. Die Lücken, die die Grippe reißt, machen ihm mehr Sorgen.

Unklar ist ohnehin, wie die Verwaltung künftig strukturiert ist. Welche Fachbereiche wird es geben? Welche Aufgaben übernimmt der Beigeordnete? Welche der Bürgermeister? „Wir wissen nicht, was kommt, alle sind aufgeschreckt“, sagt eine Rathaus-Mitarbeiterin.

Die Lage ist verzwickt. In der Stadtverordnetenversammlung am 8. März unternahm Fehse einen neuen Versuch, die Stellenausschreibungen auf den Weg zu bringen. Vergeblich. „Der neue Bürgermeister soll seine Ideen für Organisationsstruktur und -spitze einbringen können“, wandte Stephan Wende (Linke) ein. Uwe Koch (CDU) unterstützte dies. Dafür wolle er mit den Fraktionen ins Gespräch kommen und die Verwaltung von innen kennenlernen, sagte Matthias Rudolph (BFZ).

Hengst erinnerte daran, dass selbst die Frage, ob es künftig einen oder zwei Beigeordnete geben solle, offen ist. Für zwei müsste erst die Hauptsatzung geändert werden. Das alles kostet Zeit. Zwar bot der designierte Bürgermeister an, schon ab März in der Verwaltung zu sein und Mitarbeitergespräche zu führen, doch das wurde abgelehnt. „Ab April habe ich Herrn Rudolph als Gast zur Dienstberatung eingeladen, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen“, sagt Fehse. Einen Schreibtisch habe sein künftiger Dienstherr aber noch nicht im Rathaus. Aufgrund einiger Umzüge diene das Bürgermeisterbüro vorübergehend als Abstellraum. Vor Beginn der Amtszeit dürfe ein Bürgermeister den Dienst ohnehin nicht antreten. „Erst muss die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss fassen, dass die Wahl gültig ist, dann legt er den Amtseid ab und bekommt die Siegelberechtigung“, sagt Fehse.

Für Hengst endet die Amtszeit offiziell am 5. Mai. Am Freitag verabschiedete er sich in den Urlaub bis Mitte April. „Dann werde ich noch etwas aufräumen und Akten sortieren“, sagt der Noch-Bürgermeister. Die Übergabe erfolge an Fehse. Und an Rudolph? „Ein Gespräch gab es schon“, erklärt Hengst. Er werde sich „nicht aufdrängen“.

Für den Ersten Beigeordneten wird sich die Übergabe-Frage mit seinem Nachfolger kaum stellen. Eckhard Fehse rechnet nicht damit, dass es den bis zu seinem Ausscheiden gibt.