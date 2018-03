Kanuten können Kannenburg passieren

Uwe Werner

Kannenburg Für die rund zwei Jahre währende Sperrung der Kannenburger Schleuse kündigte Sebastian Dosch vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Freitag Zwischenlösungen an. „Wir sichern zu, dass bis zum Start der diesjährigen Tourismussaison eine Umtragemöglichkeit für Kanus geschaffen wird. Für den Transport der Boote auf dem rund 150 Meter langen Landweg stellen wir einen Rollwagen bereit“, sagte Dosch. Für Wanderer und Radtouristen solle schnellstmöglich ein Ponton als Provisorium zum Überqueren des Schleusengeländes errichtet werden. Zudem sollen die Kosten für eine spätere Fußgängerbrücke in das Neubauprojekt einfließen. Die Schleuse ist seit Dezember 2017 wegen Baufälligkeit gesperrt. Das Bundesverkehrsministerium erklärte sich Anfang des Jahres bereit, die Kosten für einen Ersatzneubau zu tragen. Die Stadt Templin übernimmt die Planung.

Bei seiner jüngsten Sitzung hatte der Kreistag Uckermark einstimmig eine Protestresolution zur Schließung der maroden Kannenburger Schleuse verabschiedet. Zuletzt seien hier bis zu 7 000 Boote pro Saison geschleust worden. Während der jetzt veranlassten, unvorbereiteten und mindestens zwei Jahre andauernden Sperrung würden Erreichbarkeit und Attraktivität des Wassersportreviers massiv bedroht, heißt es darin.

Der Protest ist an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und das Bundesverkehrsministerium gerichtet. Beide werden aufgefordert, „vor Ort direkt mit den betroffenen Unternehmern, Touristikern, Bürgern und kommunalen Vertretern über die eingetretene Problemlage und den beabsichtigten Lösungsweg ins Gespräch zu kommen“. Die Kanzlerin wird aufgefordert, „dafür Sorge zu tragen, dass die Planung und Finanzierung des Ersatzneubaus der Kannenburger Schleuse schnellstmöglich und ohne weiteren Verzug veranlasst wird.“ „Zudem ist für die Zukunft sicherzustellen, dass es keine weiteren Fälle wie die Kannenburger Schleuse gibt, bei denen der Reparaturbedarf bewusst von Jahr zu Jahr weiter aufgetürmt wird und erst nach Eintritt eines Totalschadens an eine Erneuerungsplanung gedacht wird. Der Kreistag Uckermark fordert deshalb eine vorausschauende Planung und langfristige Investitionssicherheit für die betroffene Wasserstraßeninfrastruktur“, heißt es in der Resolution wörtlich.⇥ (uwe)