Das Amt ist tief gespalten

Markus Kluge

Temnitz (MOZ) Der Temnitzer Amtsausschuss steht nach den Konflikten der vergangenen Monate vor einem riesigen Scherbenhaufen. Wie es in dem zerrütteten Gremium genau weitergeht, kann bisher niemand sagen.

Die Abwahl von Thomas Voigt als Vorsitzender des Gremiums scheiterte. Die Stelle von Amtsdirektorin Susanne Dorn nicht auszuschreiben und einfach per Wiederwahl zu verlängern, fand am Donnerstag nicht die Mehrheit in dem Gremium (RA berichtete). „Ich bin schon etwas frustig“, sagte Temnitzquells Bürgermeister Johannes Oblaski am Freitag. Er hatte im Vorfeld versucht, Mehrheiten für die Abwahl von Voigt und die Wiederwahl von Dorn zu bilden. Unter anderem auch, indem er seinen Stellvertreter Harri Graf mit ins Boot holen wollte. Das funktionierte nicht. „Wir werden das Ergebnis heute akzeptieren“, sagte Walslebens Bürgermeister Burkhard Gammelin schon während der Sitzung auf die Frage aus dem Publikum, wie es im Ausschuss weitergehen soll, wenn für Voigt und gegen Dorn entschieden wird. Als es dann wirklich so kam, war den betroffenen Abgeordneten, die sich ein anderes Ergebnis gewünscht hatten, das Entsetzen anzusehen.

Wie schon bei der ersten Abstimmung im Januar, gab es in der Einwohnerfragestunde vor allem Fragen in Richtung Susanne Dorn, die sich einer Wiederwahl, aber nicht dem Ausschreibungsverfahren stellen wollte. Voigts Schwiegersohn Matthias Müller fragte, ob Dorn Angst vor einer erneuten Bewerbung habe. Der Wildberger Bernd Werner warf der Amtsdirektorin vor, kein ehrliches Interesse an der Stelle zu haben. „Es müsste für sie doch ein Heimspiel sein, sich erneut zu bewerben“, so Werner.

Der ehemalige Ordnungsamtsleiter Eckhard Hennig behauptete zudem vor rund 60 Zuhörern, Dorn hätte den Feuerwehrleuten verboten, im Gerätehaus von Walsleben Kameradschaftsabende und ihre eigenen Geburtstage zu feiern. Zudem müssten sie das Gebäude selbst reinigen. Tatsache ist laut Dorn aber, dass sie im Feuerwehrhaus lediglich das Rauchen untersagt habe. Gereinigt werde es von einem Unternehmen. Auf Fragen zur Personalangelegenheiten antwortete sie aus Datenschutzgründen nicht.

Dafür fiel ihr Statement auf die Frage zur Zusammenarbeit mit Thomas Voigt länger aus: „Die Zusammenarbeit mit Herrn Voigt ist aus meiner Sicht seit 2015 nicht mehr gut“, sagte sie. Sie habe ihn um ein Gesprächen gebeten, warum die „bis dato gute Zusammenarbeit“ nicht mehr funktioniere, erhielt aber keine Antwort. Ein E-Mail, die sie daraufhin geschrieben habe, will Voigt nie erhalten haben: „Die Internetleitungen bei uns im Süden sind sehr schwach“, so Voigt. Einen Brief, den Dorn unter Zeugen bei ihm daheim eingeworfen habe, sei nie angekommen, sagte er. Als Bürgermeister und Amtsausschussvorsitzender sei er regelmäßig im Amt gewesen, konterte Voigt. „Sie waren aber nicht in meinem Büro. Wir redeten über nichts mehr“, so Dorn, die Voigt daran erinnerte, dass er als Ausschussvorsitzender einen Job zu erledigen hat. Der Walslebener Hennig warf allen vor: „Sie haben grob versagt. Sie waren alle blauäugig.“ Gammelin räumte ein: „Das haben wir zu lange unter der Decke gehalten“. Er habe sich aber nicht in der Position gefühlt, Druck auf Voigt auszuüben.

„Das ist eine dicke Sauerei. Hier wird nur dreckige Wäsche gewaschen“, beschwerte sich der Paalzower Gemeindevertreter Wolfgang Becker. Und weiter: „Wir wollen einen funktionierenden Amtsausschuss haben.“

Joachim Pritzkow aus Kränzlin warf die Frage auf, wie die Gräben, die nun zwischen den Dörfern gerissen wurden, wieder gefüllt werden. „Nicht nur zwischen den Orten, sondern auch zwischen den Politikern. Denn innerhalb eines Dorfes gibt es unterschiedliche Meinungen, da darf es auch in der Gemeindevertretung unterschiedliche Meinungen geben“, sagte er.

Dass die Temnitzer Politiker bald wieder zueinander finden, wünschte Susanne Dorn den Abgeordneten, nachdem die Ausschreibung ihrer Stelle entschieden und die Sitzung beendet war. „Für mich ist hier Schluss“, sagte sie. Zuletzt habe sie in der Temnitzregion und auch von Kommunalpolitikern viele positive Rückmeldungen für ihre Arbeit bekommen. Sie lobte zudem das, was ihre Kollegen in der Verwaltung geleistet haben, trotz aller aktuellen Zukunftssorgen. Die Arbeit in den zurückliegenden acht Jahren habe ihr viel Spaß gemacht und sie habe Freude daran gehabt, neue Projekte für die Region zu entwickeln. „Ich wünsche ihnen, dass es kein weiteres Störfeuer gibt und sie alles zurück auf Anfang setzen können“, so Dorn.

Im nichtöffentlichen Teil soll anschließend kurz und ohne Ergebnis über die künftige Zusammenarbeit in dem wichtigsten Temnitzer Gremium gesprochen worden sein. Aufgrund der Konflikte besteht nun die Gefahr, dass für wichtige Entscheidungen vielleicht nicht mehr die nötigen Mehrheiten zusammenkommen. Thomas Voigt war am Freitag für eine telefonische Stellungnahme, wie er den Ausschuss wieder versöhnen und arbeitsfähig machen möchte, nicht zu erreichen.