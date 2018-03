Allein unter tödlichen Freunden

Stefan Klug

(MOZ) Sie sind eine verschworene Gemeinschaft und verschwiegen dazu. Das gehört zum Job. Denn die, die sich hier in einem versteckten Pub in London treffen, verdienen ihre Brötchen damit, dass sie andere aus dem Weg schaffen. Jeder auf seine Weise. Mike Fallons Spezialität ist es, den Auftragsmord stets wie ein Unfall aussehen zu lassen. Die Opfer sind dabei für ihn Gegenstände, die er sich von der üppigen Gage kaufen kann. Gefühle sind in diesem Business fehl am Platz. Und trotzdem kommen sie vor. Als eines Tages Fallons Ex-Freundin zu Tode kommt und er herausfindet, dass es eben nicht ein normales Verbrechen war, steckt er genau in der Zwickmühle. Einer seiner Kollegen ist der Täter gewesen. Für den also war es nur ein Job. Andererseits fühlt sich Mike persönlich verantwortlich und das bedeutet Rache. Und zwar an einem seiner todbringenden Mitstreiter und dem Auftraggeber sowiso.

Nach den Ankündigungen auf dem Cover und auch mit dem Wissen darum, dass die Comicbuchserie „Toxic“ für diesen Actioner Pate gestanden hat, erwartet man irgendwie eine Mischung aus „Final Destination“ und „John Wick“, also die unabwendbaren Todesfälle durch jemanden, der darauf hoch spezialisiert ist. Und tatsächlich gibt Fallon gleich zu Beginn eine Kostprobe seines Könnens. Das war’s dann aber auch. Alles was folgt hat mit der eigentlichen Ausrichtung der Grundidee nur noch wenig zu tun. Erst ermittelt unser Held noch sehenswert, dass Kollegen von ihm die Täter gewesen sein müssen, dann nimmt er sich einen nach dem anderen vor. Aber eben nicht auf seine spezielle Art, sondern von Angesicht zu Angesicht, teils in ausufernden und sich später wiederholenden Martial-Arts-Kämpfen. Dazu spricht die Stimme des Protagonisten permanent aus dem Hintergrund auf den Zuschauer ein, so, als ob der der nur wirklich überschaubaren Geschichte sonst nicht folgen könnte. Selbst der Rückblick auf die eigene Entwicklung vom Teenager-Alter an bringt nicht wirklich Überraschungen. Schade, denn damit verschenkt die Produktion viel Potential der Grundidee. Am Ende des Tages bleibt ein recht blutiger, actionreicher Streifen übrig, der von seiner Anlage her eigentlich auch schon das Ende und damit den letzten Rest Spannung aus dem Geschehen nimmt.

Genre: Action; FSK: 18 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: Sony Pictures HE; Regie: Jesse V. Johnson; Scott Adkins, Ray Stevenson, Ashley Greene; GB 2018