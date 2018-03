Außenminister mahnt in Rom zu einer zügigen Regierungsbildung

Stefan Kegel

Rom (MOZ) „Sie haben die Sonne mitgebracht.“ Das ist ein Satz, den Heiko Maas gern hören dürfte. Es ist Freitagmittag; er steht in einem wuseligen Studentenclub mitten in Rom. Und dann wird er mit diesem Satz begrüßt. Er passt. Sonne, Licht, klare Sicht – das sind so Sachen, die der deutsche Außenminister tatsächlich mitbringen will. Allerdings im übertragenen Sinne.

Heiko Maas ist bereits auf seiner vierten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Wochen. Und legt damit ein hohes Tempo vor. Paris am Tag seiner Vereidigung, dann Warschau, Brüssel. An diesem Freitag ist Rom dran. Bis gestern hat es hier geregnet, heute, am Tag von Maas‘ Besuch, strahlt die Sonne. Es ist zwar windig in der Ewigen Stadt, aber das kann dem dunkelblauen Anzug des Ministers nichts anhaben, der wie immer perfekt sitzt. Maas ist ohnehin kaum an der Luft an diesem Tag. Mit Blaulichtkolonne geht es schon am Morgen vom Flughafen über die holprigen römischen Straßen am Colosseum vorbei ins Außenministerium, einen Zweckbau der Faschisten aus den 1930er-Jahren, der allerdings innen auffällig an das Auswärtige Amt erinnert, Maas‘ Amtssitz am Werderschen Markt in Berlin. Hohe Hallen, breite Gänge, jede Menge heller Marmor. Dort trifft er sich mit seinem Amtskollegen Angelino Alfano. Und Maas untermauert, welches Thema ihn in diesen Tagen am meisten umtreibt: Europa. Und dessen Licht.

„Es wird viel auf Italien ankommen, auch im internationalen Kontext“, mahnt Maas im Hinblick auf dessen diesjährige Führungsrolle in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Was die künftige italienische Regierung betrifft, sieht der 51-Jährige nämlich durchaus dunkle Wolken. Bei der Wahl vor drei Wochen hatten euroskeptische und rechte Parteien großen Zulauf erlebt. Nun verhandeln die Fünf-Sterne-Bewegung, die mit 32 Prozent als größte Einzelpartei aus der Wahl hervorging, und die Mitte-Rechts-Parteien, die gemeinsam auf 37 Prozent kamen, über eine Koalition.

Und das miese politische Wetter könnte noch anhalten. Denn ganz offensichtlich steht eine lange Zeit der Regierungsbildung bevor. Damit hat Maas immerhin Erfahrung. In Deutschland hat seine SPD auch ein halbes Jahr gebraucht, bis sie in die Regierung fand, bis die neue Koalition ihre Ziele definiert und die Ministerposten vergeben hatte. Aber um seine Erinnerungen an die Verhandlungen ging es in dem Gespräch mit Alfano nicht. Egal, wie die nächste italienische Regierung aussehen wird – Maas ist hier, um die „außerordentlich guten“ Beziehungen beider Länder zu loben. „Die Bundesregierung hat großes Interesse daran, dass das so bleibt“, umwirbt er seinen Amtskollegen neben ihm. Dieser wird in der kommenden Regierung keine Rolle spielen. Aber er betont beider Rolle auf dem Kontinent: „Europa ist unsere gemeinsame Heimat.“

Vor allem die Flüchtlinge sind ein großes Thema bei der Beratung der beiden. Italien musste in den vergangenen drei Jahren den Hauptteil der über das Mittelmeer nach Europa strömenden Menschen abfangen. Daher wirbt Maas erneut für eine europäische Lösung: „Es müssen sich alle bewegen“, sagt er im Hinblick auf die EU-Staaten, die gegenwärtig eine Einigung über die Verteilung der Flüchtlinge blockieren. „Deutschland und Italien haben ihren Beitrag geleistet“, erklärt Maas. Es klingt nach: Jetzt sind mal die anderen dran.

Überhaupt – Europa. Für viele der 60 Millionen Italiener ist mit dem Wort nicht nur Positives verbunden, wie immer wieder in Umfragen deutlich wird. Als Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaften hat es dennoch bislang keine Regierung in Rom gewagt, die Hand an das Staatenbündnis zu legen. Und auch Maas‘ Amtskollege Alfano betont, wie wichtig es ihm sei.

Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, das auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker schon mehrfach beschwor, ist eine Sorge, die nicht nur Italien umtreibt. Wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ein neues Europa bauen wollen, dann löst das in den anderen EU-Ländern Sorgen aus, das ist in der italienischen Hauptstadt deutlich zu spüren. Auch in der Stunde, die sich Heiko Maas nimmt, um mit den Studenten zu sprechen. „Mir macht es Sorge, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten in der europäischen Entwicklung geben soll“, sagt einer der jungen Leute in der Sozialuniversität Luiss. Deutschland und Frankreich würden zwar im Moment darüber sprechen, wie man Europa voranbringen könne, antwortet der deutsche Außenminister. Aber dabei werde man die anderen nicht vergessen, versichert er. „Italien wird kein Land zweiter Klasse werden.“