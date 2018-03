Brandenburg besonders stark von Grippe betroffen

Guido Bohsem

Potsdam (MOZ) Der Winter nimmt kein Ende und um einen herum schnieft und hustet es wie selten zuvor. Tatsächlich lag die Zahl der Krankmeldungen im Februar nach Angaben des Dachverbandes der Betriebskranken so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Besonders stark hatten die Brandenburger und Sachsen-Anhaltiner unter der Grippe- und Erkältungswelle zu leiden. So stieg in der Mark der Krankenstand nach Angaben des Verbandes auf acht Prozent an. Wie überall in Deutschland meldeten sich mehr Frauen (8,88 Prozent) krank als Männer (7,27 Prozent).

Auf die ganze Bundesrepublik betrachtet, lag der Krankenstand im vergangenen Monat bei 6,3 Prozent. Das ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Grund dafür ist auch die heftige Grippewelle, unter der derzeit besonders viele Menschen leiden.

Im Februar wird hierzulande immer der höchste Krankenstand erreicht. Doch auch im Vergleich zu den vier großen Grippewellen der vergangenen zehn Jahre (2009, 2013, 2015 und 2017) liegt der diesjährige Wert laut den BKK mit Abstand an der Spitze.

Deutschland, einig Schnief-Land: Neben Brandenburg und Sachsen-Anhalt waren auch Rheinland-Pfalz und das Saarland besonders stark von Krankmeldungen betroffen. Am wenigsten führten die grippalen Infekte nach den Daten der BKK in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg zu Krankschreibungen. Gründe für die Abweichungen sind die unterschiedliche Altersstruktur in den Ländern sowie ihre jeweilige Infrastruktur und sogar die wirtschaftliche Lage.

Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) erkrankten auch in der Woche vom 11. bis zum 18. März weiterhin sehr viele Menschen an Grippe. Jedoch ist nach den Angaben des RKI der Höhepunkt der Grippewelle inzwischen überschritten, obwohl weiter viele erkranken. Insgesamt hätten die Labore 44 562 bestätigte Fälle der Erkrankung gemeldet. In der Woche zuvor waren es knapp 46 400.

Die tatsächliche Zahl liegt deutlich höher, da bei weitem nicht in jedem Fall auf Grippe getestet wird. Ein Anzeichen für eine Grippe ist der plötzliche Beginn der Krankheit mit hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Bei einem grippalen Infekt hingegen, einer „normalen“ Erkältung also, kündigt sich die Erkrankung eher durch erste Symptome wie Niesen und ein leichtes Krankheitsgefühl an.

Zudem ist der Verlauf einer richtigen Grippe meistens schwerer und sie dauert länger. Ärzte raten, sich nach einer überstandenen Grippe richtig auszukurieren. Das Immunsystem sei dann noch deutlich geschwächt.

Es ist unklar, inwiefern die Zahl der hohen Erkrankungen damit zusammenhängt, dass die gesetzlichen Krankenkassen zunächst nur einen Impfstoff angeboten haben, der nicht gegen den besonders aktiven Virenstamm schützt. Den erhielten nur Privatpatienten. Jedoch haben sich inzwischen die meisten Kassen bereit erklärt, auch den sogenannten Vierfach-Impfstoff zu übernehmen.