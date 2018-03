OHC als Zünglein an der Waage?

Stefan Zwahr

Oranienburg (OGA) Es sollen weitere Handballfeste werden: Der Oranienburger HC empfängt in den beiden anstehenden Heimspielen die Topteams der 3. Liga Nord. Bevor am 7. April der Handball-Sportverein Hamburg (Deutscher Meister von 2011) in der MBS-Arena zu Gast ist, steht heute das Duell mit dem TSV Altenholz an (Beginn 18.30 Uhr). „Das ist eine Spitzentruppe, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass ich besondere Vorfreude verspüre“, sagt Trainer Christian Pahl.

Dieser glaubt auch nicht, dass sein Team im Meisterschaftsrennen das Zünglein an der Waage sein wird. „Der Kampf um den Titel ist entschieden. Der HSV hat vier Punkte Vorsprung und gibt diesen nie im Leben her.“ Der OHC-Coach glaubt jedoch, dass sein Team in den Kampf um Platz zwei eingreifen könne. Altenholz hat nur drei Punkte Vorsprung auf Mecklenburg Schwerin und gab laut Pahl den Lizenzantrag für die 2. Bundesliga ab, „da sie auf eine Relegation hoffen“.

Ungeachtet der Konstellationen an der Tabellenspitze wolle seine Mannschaft versuchen, beide anstehenden Spiele zu gewinnen. „Natürlich ist uns klar, dass gegen so eine Mannschaft viel passen muss. Aber gegen Springe oder in Schwerin haben wir gezeigt, dass es geht.“ Auch beim Hinspiel in Altenholz, das mit 26:28 verloren ging, hätten seine Schützlinge ein sehr gutes Spiel gemacht. „Ich habe die Erwartung an mein Team, dass wir alles in die Waagschale werfen. Wenn wir alles reingeschmissen haben und Altenholz besser ist, kann ich das akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, wäre, dass wir es nicht versucht haben. Wir wissen aber auch, dass der Gegner auf allen Positionen dreifach stark besetzt und individuell stark ist – und ein überragendes Umschaltverhalten hat.“

Analog zur Vorwoche sind beim Oranienburger HC alle Spieler einsatzbereit. Somit hat Pahl die Qual der Wahl. Bei der Suche nach der richtigen Formation würden Trainingseindrücke und taktische Aspekte eine Rolle spielen. ⇥(sz)