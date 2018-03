Schöner essen in Dolgelin

Ines Weber-Rath

(MOZ) Dolgelin.In der Grundschule Jozef Vervoort wurden am Freitag im Beisein von Vertretern der Gemeinde Lindendorf der neue Speiseraum und die neue Essenausgabe eingeweiht. Die Schüler müssen zum Mittagessen damit nicht mehr über die Straße. Drei Klassenzimmer erhielten Schallschutzdecken und neue Fußböden.

„Guten Appetit“ steht in großen Nudel-Lettern auf dem Wandbild, das die Schüler für die Rückwand des neuen Speiseraumes gestaltet haben. Hier ist alles anders als in dem 28 Jahre währenden Provisorium in der Fertigteilbaracke an der Turnhalle: Der neue Speiseraum ist groß, hell, modern gestaltet. – Und an ihm gibt es eine Terrasse. Auf der können die rund 130 Dolgeliner Grundschüler an schönen Tagen ihr Mittagessen im Freien einnehmen.

Vor allem aber entfalle für sie ab sofort der Weg über die Straße vor der Schule zum im Winter zugigen alten Speiseraum, freute sich Roswitha Thiede. Die Amtsdirektorin von Seelow-Land war am Freitagvormittag mit Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz, Dolgelins Ortsvorsteher Michael Pfeiffer und anderen Vertretern der Gemeinde sowie Elternvertretern zur Übergabe der neuen Räume gekommen. In denen werde das Essen bestimmt gleich nochmal so gut schmecken, hofft Thiede.

Die Essenausgabe entstand im einstigen Öllager im Altbau der Schule aus den 70-er Jahren, der Speiseraum daneben in einem vom Hort „Happy Kids“ genutzten Klassenzimmer. Seit Jahren hatten sich Gemeindevertreter und Amtsmitarbeiter um eine Lösung bemüht. Möglich wurde sie durch Fördermittel des Landes für finanzschwache Kommunen. Gefördert wurden rund 163 000 der 180 000 Euro Gesamtkosten.

Schulleiterin Antje Riedel dankte den Gemeindevertretern, die sich trotz vieler „Baustellen“ in Lindendorf so hinter die Schule stellten. Die Schülersprecher Anouk, Paul und Devin dankten namens der Schüler für die „tollen Bedingungen“ im neuen Speiseraum und in den drei sanierten Klassenräumen. Denn auch die erhielten neue Akustikdecken und Fußböden, was den Unterricht leiser macht. Die zur Übergabe verhinderte Architektin und Baubetreuerin Regine Krüger lobte in einem Grußwort die „großartige Arbeit“ aller am Bau beteiligten Firmen. Mit den Arbeiten sei seien die Bedingungen für die Inklusion verbessert worden, so die Architektin. An der anerkannten Schule für gemeinsames Lernen gibt es derzeit zwei behinderte Schüler.

Um die nächste geplante Investition in die Schule, die behindertengerechte Sanierung der Sanitäranlagen im Haupthaus, stehe es indes nicht gut, informierte Roswitha Thiede. Die Kommunalaufsicht zögere, der Gemeinde den nötigen Kredit für ihren Eigenanteil zu bewilligen.

Die neue Essenausgabe habe auch für sie die Bedingungen verbessert, freute sich Monika Rusche von der Speisewirtschaft Rusche aus Güstebieser Loose. Sie beliefert die Dolgeliner Schule seit über 20 Jahren mit Mittagessen. Bislang musste der Fahrer die Essenbehälter mit einer Karre zur Baracke schieben. Jetzt kann er über eine separate Zufahrt bis an die Ausgabe heran fahren, so Rusche. Sie brachte einen Satz neue Teller als Einweihungsgeschenk mit. Von Roswitha Thiede und Michael Pfeiffer gabs eine große Obst-Spende. Bürgermeister Helmut Franz spendiert den Schülern einen Anstrich fürs alte Heizhaus gegenüber der neuen Terrasse.