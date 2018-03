Investor beharrt auf Standort

Nadja Voigt

Altwustrow (MOZ) Die Geschäftsleitung der Milchhof Groß Neuendorf KG macht Nägel mit Köpfen: Allen Bürgerprotesten zum Trotz will sie ihre Baugenehmigung umsetzen und den Gülle-/Gärrestbehälter in Altwustrow bauen.

„Wir bekunden, dass wir unsere rechtliche Baugenehmigung in Anspruch nehmen und die Umsetzung praktizieren“, schreibt Antonius van Leeuwen von der Geschäftsleitung der Milchhof Groß Neuendorf KG mit Sitz in Altranft am Donnerstag in einer E-Mail, die dieser Zeitung vorliegt. Darin heißt es: „Im März 2018 wurden wir durch die Presse und eine Petition zur aktuellen Situation am Standort Güllebehälter Altwustrow informiert. Für Vertreter der Bürger geht es nicht in erster Linie um eine Ausweichvariante, es geht schlicht und ergreifend darum, uns die rechtliche Baugenehmigung entziehen zu lassen.“ Und fügt an: „Zum Oderbruch gehören auch eine konventionelle und biologische Landwirtschaftsstruktur – warum kann das von den Anliegern nicht akzeptiert werden?“ Mit einem Hin und Her und Wunschvorstellungen werde aus seiner Sicht keinen Lösungsweg beschritten werden können, schließt Antonius van Leeuwen sein Schreiben an das Amt Barnim-Oderbruch.

Daraufhin drückt der Verwaltungschef, ebenfalls am Donnerstag, sein Bedauern über die Entscheidung aus: „Den Umstand, dass gegen die Ihnen erteilte Baugenehmigung Widersprüche erhoben wurden, hat Frau Bork als Leiterin des Bauordnungsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland zurückliegend bekannt gemacht. So geschah dies zuletzt beispielsweise auch in der Gemeindevertretersitzung im Februar, an der wir gemeinsam teilnahmen. Daher habe ich bislang Ihre Kenntnis davon unterstellt, dass mehrere Widersprüche anhängig sind. Ihre nun eben auf die Widersprüche Bezug nehmende Absage hinsichtlich weiterer Versuche, eine gemeinsame und allen Interessen gerecht werdende Lösung zu finden, kann ich mithin nur schwer nachvollziehen.“

Aus seiner Sicht, so Karsten Birkholz weiter, sei es insofern auch nur verständlich, dass man wechselseitig seine Wünsche und Vorstellungen mitteilt. „So wünschen sich eben viele Anwohner, dass ein Gülle-/Gärrestbehälter nicht (so dicht wie von Ihnen geplant) an die vorhandene Wohnbebauung herangebaut wird.“ Im Gegenzug wünsche sich der Investor, in einem solchen Fall finanziell schadlos gestellt zu werden. „Ich bitte um Verständnis, jedoch kann ich hierbei nichts Verwerfliches erkennen. Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, mit den Anwohnern, den Vertretern des Landkreises und mit mir in Kontakt zu bleiben und nach einer für alle Beteiligten interessengerechten Lösung zu suchen.“

Die wünschen sich vor allem die betroffenen Altwustrower. Deshalb haben bereits einige den Rechtsweg beschritten. Darüber hinaus hat sich Udo Schagen an die Vorsitzende des Kreistages, Sybille Bock, gewandt. „Der Investor ist offenbar trotz der vielfachen Bemühungen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, nicht bereit, darüber auch nur weiter zu reden!“ Sowohl Bewohner als auch die Gemeinde seien, obwohl am eigentlichen Vorgang am allerwenigsten beteiligt, bereit, auch unter Inkaufnahme finanzieller Lasten, für einen alternativen Standort zu sorgen. „Wir wären sehr froh, wenn unsere Petition und Ihre Bemühungen dazu beitragen könnten, auch der Bauverwaltung und dem Landrat zu helfen, eine Lösung im Sinne der Bewohner zu finden.“