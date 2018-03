Videoerfassung ist Reinfall

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Es sollte ein Pilotprojekt werden – zukunftsträchtig und innovativ: Eine Videoerfassung des Zustands der brandenburgischen Radwege. Es wurde ein Reinfall.

Der Pressetermin waren gut bedacht. In der Sauregurkenzeit im Sommer vor zwei Jahren lud Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) Journalisten auf Rädern vor die Tore von Potsdam. Dort wurde ein innovatives Projekt vorgestellt. Stefan Oertelt, ein pensionierter Straßenbauingenieur hatte ein Spezialrad entwickelt, mit dem sich während der Fahrt der Zustand von Radwegen erfassen lässt. Er kombinierte Videoaufnahmen und Messgeräte, die Erschütterungen aufzeichnen. So sollte ein Bild vom Zustand der Radwege entstehen und Baurarbeiten koordiniert werden können, bevor das Wurzelwerk sich durch den Asphalt arbeitet. Auf dem Pressetermin wurde Oertelt, der zuvor schon in anderen Bundesländern die Tauglichkeit seines Gefährts unter Beweis gestellt hatte, auf den Weg geschickt um 1000 Kilometer straßenbegleitende Radwege in Brandenburg zu testen.

Wie das Verkehrsministerium jetzt mitteilte, wurde der Auftrag erfüllt. Allerdings blieb die Fahrt vorerst ergebnislos.

Das Büro, das die Daten auswerten sollte, befindet sich im Insolvenzverfahren. Ein Sprecher des Ministeriums betonte, dass die Auswertung von Oertelts Fahrten später nachgeholt werden soll. Für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ein Unding. Daten, die 2016 erhoben wurden, sind heute nur noch bedingt aussagefähig, erklärt Magdalena Westkemper, Geschäftsführerin des brandenburgischen ADFC. Sie hält das Verfahren auch für ungeeignet. Schließlich geben die Messungen keine Erkenntnisse über Verengungen des Radweges oder ungünstige Verkehrsführungen und fehlende oder falsche Beschilderungen . Westkemper bemängelt, dass es in Brandenburg keine systematische Qualitätserfassung der Radwege gibt. Außerdem fehle eine Prioritätenliste, die festlegt, wo und nach welchen Kriterien Radwege saniert werden oder eben nicht. „Wir brauchen einen landesweiten, verbindlichen Kriterienkatalog, nach dem die Qualitiät der Radwege gemessen werden kann“, fordert Westkemper.